Amici 21, primo disco di platino e come hanno festeggiato il Natale: video

By

Con le immagini della vigilia sono riapparsi in casetta Mattia e Christian, così come Rea, ma c’è ancora un allievo avvolto nel mistero

Primo disco di platino ad Amici 21! L’anno scorso questo primato è toccato a Sangiovanni, quest’anno invece a LDA. La notizia è fresca di giornata, anche perché solitamente è proprio il lunedì il giorno scelto per dichiarare le certificazioni. FIMI Italia ha pubblicato proprio oggi tutte le nuove certificazioni con i nuovi oro, platino e anche multiplatino. Ebbene, tra i riconoscimenti di oggi c’è anche il primo disco di platino per LDA! Il cantante ha raggiunto questo nuovo traguardo con il suo singolo Quello che fa male, il primo presentato nella scuola di Amici.

Il traguardo è stato raggiunto la settimana scorsa, perché quelle di oggi sono certificazioni della 52esima settimana del 2021. Papà Gigi, felicissimo anche per l’oro, ha messo “mi piace” al post della pagina FIMI su Instagram. Nel frattempo la scuola di Maria De Filippi si prepara a riaprire i battenti e per l’occasione su Witty Tv è stato pubblicato oggi un video sulla vigilia di Natale in casetta.

Gli allievi hanno ricevuto dei regali dalle loro famiglie e finalmente in questo video sono riapparsi Rea, Christian e Mattia, assenti nell’ultimo daytime. C’è ancora da risolvere il mistero su un allievo, che pure era assente nelle ultime puntate: dove è finito Crytical? Lui era assente anche nella sera della vigilia di Natale, forse perché ancora ammalato? Se avesse lasciato la scuola la produzione avrebbe messo al corrente il pubblico. Su Twitter qualcuno ha tirato in ballo il Covid. Se ne saprà di più con la prossima registrazione oppure con un nuovo video speciale di Amici 21 su Witty Tv, magari sul Capodanno!

Nel video di Natale su Witty Tv si vedono i ragazzi che scartano i regali ricevuti da casa e leggono le lettere dei parenti, alcuni da soli altri insieme ai compagni. Nei pacchi c’era anche molto cibo, molto apprezzato dagli allievi! Non sono mancate le lacrime, in particolare si sono commossi LDA, Mattia e Sissi. Poi si sono dedicati tutti alla preparazione della cena della Vigilia e, prima di cenare, Mattia ha fatto il discorso del brindisi… A modo suo!