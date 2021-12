Mattia, Christian e Crytical ancora assenti nel daytime di Amici 21 di oggi. Quando i ragazzi si sono scambiati i regali non c’era neanche Rea. Per questo ora molti fan si chiedono: che fine hanno fatto i concorrenti assenti? I due ballerini in particolare sono molto amati dal pubblico del talent show e per questo la loro assenza è subito balzata agli occhi. La produzione non ha fornito spiegazioni in merito ma il motivo della loro assenza può essere facilmente intuibile. Non sono protagonisti da un po’ di giorni in realtà, ma il motivo può essere molto semplice. Va innanzitutto tenuto in considerazione che le ultime due puntate di Amici sono state registrate nel giro di pochi giorni.

Nella settimana dal 6 al 12 dicembre infatti ci sono state due registrazioni: una a metà settimana, che è andata in onda il 12 dicembre, ma proprio domenica 12 dicembre è stata registrata la puntata in onda il 19. Nel daytime naturalmente la produzione si attiene a ciò che succede tra una registrazione e l’altra e visto che Christian è stato male è chiaro che fosse isolato per questo motivo. Dopo un po’ si è ammalato anche Crytical e pare anche Mattia, che è anche infortunato alla caviglia pare, e infatti erano assenti anche in studio nell’ultima puntata.

Nel daytime di oggi è apparsa Rea, ma non c’era invece nelle scene in cui i ragazzi si sono scambiati i regali. Anche lei quindi potrebbe essersi ammalata, nel frattempo. Al pubblico sarebbe piaciuto vedere tutti i ragazzi insieme nello scambio dei regali e mentre addobbavano la casetta per Natale, però non c’erano. I quattro ragazzi quindi potrebbero aver saltato quei momenti perché influenzati e, anche per le norme anti-Covid magari, sono stati isolati nelle camere in quei momenti. Anche l’anno scorso è successo che una febbre costringesse un allievo a girare per la casetta con la mascherina. Tutto ciò nonostante, come è facile immaginare, gli allievi si sottopongano a tamponi regolarmente. Ma è anche un modo per evitare che tutti gli allievi prendano l’influenza, vivendo tutti insieme.

Christian, Mattia e Crytical non sono stati eliminati ad Amici 21: non c’è da preoccuparsi. Evidentemente nel momento in cui c’è stato lo scambio dei regali non si erano ancora ripresi del tutto. Se avessero lasciato la scuola di sicuro la produzione avrebbe messo al corrente il pubblico.