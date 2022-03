Amici 21, prima puntata Serale: eliminati, crollo Alice e Todaro “cafone”

Amici di Maria De Filippi ha aperto i battenti della fase Serale, riaccogliendo i tre giudici della passata edizione: Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia. Quest’ultimo ha scelto la busta del sorteggio: la squadra pescata è stata quella formata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano che hanno deciso di sfidare la compagine capitanata da Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Così è iniziata la nuova stagione del Serale che ha sancito l’eliminazione definitiva di due concorrenti: Alice e

Amici 21, il crollo di Alice

Alice, nel momento in cui ha appreso di essere stata eliminata, è stata pervasa dallo sconforto, finendo in una valle di lacrime. A supporto della giovane, sin dal suo ingresso nel talent particolarmente insicura e fragile (si è sempre sentita in difetto perché proveniente dal mondo della ginnastica ritmica e, dunque, convinta di essere meno preparata dei suoi compagni), ha preso parola Maria De Filippi:

“Hai fatto tantissimi passi avanti. Non essere autocritica e pignola all’ennesima potenza, sappiamo che la maestra Celentano ti ha affidato a Veronica Peparini perché pensava che lei potesse insegnarti di più”.

La danzatrice, profondamente scossa, ha faticato a trovare le parole, strozzate in gola dal pianto. Addirittura, a un certo punto, ha provato a celare lo sguardo, continuando a guardare a terra. “Sono realista, sono consapevole che sarei stata… Sapevo di non poter vincere, ma avrei voluto una settimana in più per studiare”, è riuscita a sussurrare prima di congedarsi.

Amici 21, Serale: prima manche, trionfano Zerbi-Celentano

A rompere il ghiaccio sono stati Luigi e Albe, con il primo che è stato preferito dai giudici. Zerbi-Celentano Vs Pettinelli-Peparini: 1 a 0.

Dopodiché Calma e LDA, con un duetto, hanno gareggiato con il ballerino John Erick. La giuria ha preferito quest’ultimo che ha riportato la sfida sull’1 a 1. Si è quindi giunti al guanto di sfida che ha visto contrapposti Luigi e Crytical. “E’ un guanto equilibrato perché entrambi sono musicisti e non dovrebbero avere difficoltà”, ha sostenuto Zerbi. “Questo non è un guanto equo”, ha tuonato la Pettinelli che ha considerato l’idea di Rudy non equa per Crytical. La giuria ha però dato ragione a Rudy.

A questo punto il team Pettinelli-Peparini ha dovuto affrontare la prima eliminazione del Serale. Si sono esibiti Alice, Dario e Albe: ad avere la peggio e a finire fuori dai giochi è stata Alice.

Amici 21, Serale: seconda manche, Zerbi-Celentano vincono ancora

Il team Zerbi-Celentano ha affrontato la squadra di Cuccarini-Todaro. I primi a confrontarsi in pista sono stati Alex e Luigi, con quest’ultimo che ha avuto la meglio. La prof Celentano ha poi schierato Michele, mentre i “CuccaTod” hanno optato per un corale sulle note di Don’t Stop Me Now. Stash e Filiberto, indecisi sulla decisione, hanno chiesto di poter assistere a un’altra performance.

La Celentano ha così lanciato il guanto di sfida volendo contrapporre Michele e Christian. Raimondo Todaro ha rifiutato e la giuria gli ha dato ragione. In studio gli animi si sono accesi. “Sei un cafone”, ha tuonato la prof contro Todaro, che l’ha liquidata in fretta: “Fatemi sentire la giuria, manco rispondo a lei”. Duro anche De Martino: “Alessandra, ma che cosa è questo? Lo sai benissimo che non è una sfida equa. Noi siamo chiamati a decidere se c’è un margine in cui due danzatori possono giocarsela, ma così non c’è alcun margine. Questo guanto non è equo”.

Spazio poi alla sfida tra Carola e Serena. “Di Serena non si può dire che abbia un fisico armonioso per la danza, la superiorità di Carola in alcuni momenti sarà schiacciante”, ha assicurato la Celentano prima della gara. “Per me se la possono giocare, invece. Serena è fortissima”, ha replicato Raimondo Todaro. Ed ha avuto ragione perché alla fine l’ha spuntata proprio Serena. Dunque 1 a 1 per i team.

De Martino ha criticato ancora e duramente le parole della prof su Serena: “Non dobbiamo per forza attenerci ai dogmi della religione Celentano. Siamo nel 2022, basta, io ho conosciuto professionisti di tutto il mondo e non è vero che solo chi ha un certo fisico può ballare”. L’insegnante ha ribattuto, affermando che “certe cose sono soggettive. Stash, come Stefano, l’ha stroncata: “La bellezza è soggettiva e io voto Serena”.

Nuova sfida tra Carola e Aisha, con la prima a trionfare. Quindi, altra vittoria, per 2 a 1, dell’accoppiata Zerbi-Celentano, che hanno mandato in sfida Nunzio, Christian e Sissi.

Dopo le esibizioni i giurati hanno scelto chi escludere dal ballottaggio. Ed ecco le carte proiettate sul maxi-schermo con il rientro in gioco fulmineo di Sissi. Tra Christian e Nunzio, invece, al ballottaggio finale è andato Christian, che è risultato l’eliminato provvisorio.

Amici 21, Serale: terza manche, Zerbi-Celentano sconfitti da Todaro-Cuccarini

La terza manche ha avuto inizio con il guanto di sfida professori. Cuccarini e Todaro hanno battuto Zerbi-Celentano in una tosta sfida di musical: Grease contro Sister Act. Largo quindi alle sfide tra i concorrenti e spazio alla danza: contrapposti Leo, ballerino di latino con Mamacita, e Sissi su I am what I am, inno alla libertà di espressione e brano simbolo della comunità Lgbt a livello internazionale. Sissi ha vinto la concorrenza di Leo.

Dunque, è stata la volta di un altro guanto di sfida che ha visto protagonisti LDA ed Alex, con il figlio di Gigi D’Alessio che ha trionfato sul suo compagno d’avventura.

La palla è tornata alla danza nella sfida conclusiva della terza manche. Luigi ha duettato con LDA su una cover di Ligabue, Serena ha ballato sulle note di Maria. conquistando il primo posto nella gara. Zerbi e Celentano hanno così perso la loro prima manche nel Serale 2022.

Ad elencare i tre nomi che hanno dovuto gareggiare per salvarsi sono stati i prof della squadra vincente che hanno indicato: Gio Montana, Leo ed LDA. Gio è finito al ballottaggio contro Christian, l’altro eliminato provvisorio.

Ad Aysha è stato dato il premio Tim.

Amici 21, seconda eliminazione: Gio Montana fuori dai giochi

Gio Montana è stato il secondo eliminato della puntata, salvo Christian. Il danzatore si è esibito in una coreografia hip hop, mentre il cantante ha interpretato il suo inedito Sotto la pioggia. “Voglio ringraziare tutti i miei compagni per come mi hanno accolto nonostante il loro percorso fosse avviato da tempo. Nunzio fuori da qua sarà mio fratello. Ringrazio per l’opportunità che mi è stata concessa”, ha detto Gio nella Casetta, innanzi ai suoi compagni.

“So che fossi entrato a settembre tante cose sarebbero andate diversamente. Sei stato bravo, hai fatto in un mese progressi da gigante. Sei buono come il pane, anche se ogni tanto fai il duro. Te lo dico perché esci tu”, il commento di Maria De Filippi.