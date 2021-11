Amici 21, LDA lacrime e pugni al muro: “Basta!”, anche Simone crolla

Un daytime non molto tranquillo quello andato in onda lunedì 22 novembre 2021: i cantanti di Zerbi in profonda crisi

LDA è sempre più stanco dell’accanimento di Anna Pettinelli ad Amici 21. Dopo l’ultima puntata il giovane allievo è rientrato in casetta visibilmente nervoso e stufo. Era solo quando ha aperto la porta della casetta ed è entrato dirigendosi direttamente verso la veranda opposta della struttura, quella dove si affacciano le camere e non la cucina. Lì ha sfogato la sua rabbia e il suo stress, non mancando di tirare anche dei pugni al muro. LDA continuava a ripetersi tra sé e sé di non poterne più, questo perché è stato palesemente, perché ormai è palese, preso di mira da Anna Pettinelli. Se fino a qualche edizione fa qualcuno tra il pubblico pensava che il Celentano del canto fosse Rudy Zerbi si è ricreduto dalla scorsa edizione. E ancor di più quest’anno, perché la Pettinelli sembra proprio non convincere il pubblico con le sue mosse e le sue decisioni.

In realtà anche Lorella Cuccarini pensa che Anna si sia come incastrata in un personaggio, opinione largamente condivisa dagli spettatori leggendo qui e là sui social. Non sono pochi a credere che quello della Pettinelli sia accanimento verso LDA, un po’ come fa la maestra Celentano con i ballerini che non rientrano nei suoi standard. La Pettinelli vuole imitarla? Sono solo ipotesi, la prof di canto ha sempre respinto tutte le accuse ai mittenti dicendo che semplicemente LDA non le piace. Inizialmente lo considerava un Gigi D’Alessio 3.0 e lo paragonava al papà, poi non potendo più spingere su questa linea – perché per quanto tempo si poteva parlare del padre di un allievo? – ha concentrato le sue critiche sui testi dei brani.

Nella puntata di ieri ha dato uno zero all’esibizione di LDA e così facendo lui è finito di nuovo in sfida. Non era proprio uno zero il voto assegnato dalla Pettinelli ma un “non classificato” perché era stato Rudy Zerbi a suggerirgli come svolgere il compito. Una cosa che tutti gli insegnanti fanno con i propri allievi, non è mica la prima volta. LDA si è sentito mortificato dallo zero, perché tanto valeva il non classificato, e arrivato in casetta si è sfogato. Oltre ai pugni ai muri, LDA ha pianto di nuovo a causa della Pettinelli e ripeteva queste parole:

“Ma io cosa devo fare, cosa devo fare? Ma cosa devo fare. Non ce la faccio più. Zero, ma come si fa. Una settimana dietro quella canzone, zero. Zero e sono di nuovo in sfida, non ho parole. Non ci posso pensare”

Christian e Mattia lo hanno raggiunto e con loro LDA si è sfogato ancora:

“Zero, zero, è da una settimana che sto dietro a sta canzone. Zero, zero. Non ce la faccio più Mattì, basta basta. A questo punto mi viene da pensare che lei non sappia scindere la persona da quello che sale sul palco. Ma io cosa devo fare? Ogni settimana in sfida, oh tutte le settimane. Tutte, tutte in sfida. Se io prendevo 0,5 non stavo in sfida”

Mattia gli ha detto che lo zero è un voto dato solo in relazione a quanto successo con Zerbi, ma LDA avrebbe preferito anche un uno purché arrivasse per come ha cantato, per esempio. Insomma un voto all’esecuzione. Christian è d’accordo con lui: “Allora sta facendo una ripicca a Rudy”. Luca non si aspettava un sei, perché magari non lo meritava, ma neanche zero:

“Zero significa che io non sono salito sul palco. Fammi cantare il pezzo di Lorella, mi metti uno però voglio che valuti come ho cantato, come sono stato”

Christian era totalmente d’accordo con lui, Mattia ha provato a calmarlo ma senza riuscirci molto. La puntata non è stata facile neanche per un altro cantante, allievo di Rudy Zerbi: Simone è crollato ad Amici 21. Dopo il suo ingresso è sempre stato messo in discussione dal suo insegnante: “Quando non piaci al tuo professore rimani un poco a pensare”. Queste le parole a Maria De Filippi, che era in collegamento con lui per consolarlo. La conduttrice di Amici 21 ha provato a fargli capire che è molto particolare come artista e Rudy forse deve ancora capire come relazionarsi con lui.

Maria lo ha invitato a raccontarsi di più al suo insegnante affinché trovino un modo per comunicare. Simone si sente allo sbaraglio ed è scoppiato in lacrime in veranda da solo, seguirà il consiglio di Maria? Lei infatti gli ha detto di fare un discorso sincero come lo aveva fatto a lei anche a Zerbi, in modo da dargli modo di conoscerlo di più e capire come comunicare con lui. Rudy eliminerà Simone ad Amici 21 oppure riusciranno a capirsi?