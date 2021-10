Amici 21: LDA canta un brano di papà Gigi. Caos in studio, Pettinelli stesa

“L’amore che non c’è”: questo il brano che Rudy Zerbi ha deciso di assegnare a LDA, al secolo Luca D’Alessio, figlio del noto Gigi D’Alessio. Una scelta che ha scatenato il caos in studio ad Amici, nel corso della puntata trasmessa domenica 31 ottobre. Ma si proceda con ordine: pronti via, LDA viene chiamato ad esibirsi. Si ride e si scherza. “Non conosco l’artista di questa canzone”, sorride. Anna Pettinelli comincia a mugugnare, lasciando intendere di non essere affatto d’accordo con l’idea venuta a Zerbi. Un antipasto del botta e risposta che si consumerà poco dopo.

Luca prende il microfono, canta un’eccellente rivisitazione del brano di papà, raccogliendo l’applauso dei presenti. “Non è stato facile, è complicato, ho il cuore a 3mila”, commenta a caldo, subito dopo la performance. Arriva il momento di Anna Pettinelli che incendia l’arena del talent show di Canale Cinque.

“Questa è un’assegnazione kamikaze, tu una cosa devi fare nella vita: staccarti da tuo padre. Sei estremamente educato, al mio professore avrei detto: ‘Ma con tutte le canzoni che ci sono proprio questa?’“. Luca ha la risposta più che pronta pronta. “Io penso che sia una genialata, il modo più veloce per staccarmi da mio padre è questo”, ribatte con piglio. Ovazione del pubblico. Anna però non demorde e anzi rilancia: “Nelle nostre orecchie, Luca, c’è la voce di tuo padre”. Stavolta il pubblico mugugna. La parola passa a Zerbi.

“Maria, parlo con te. Ti piacciono i quiz? Questo è il gioco: ‘Sai chi è il padre?'”. La De Filippi si presta al gioco e Rudy inizia a mostrarle una serie di fotografie di figli d’arte. Vengono passati in rassegna Ricky e Gianmarco Tognazzi, Alessandro Gassman, Christian De Sica, Alberto Angela ed Enrique Iglesias. Messaggio più che chiaro indirizzato alla Pettinelli che non ci sta e torna a ruggire.

“Sei un broccolo, cantano cose diverse quelli che hai fatto vedere. Carciofo che non sei altro”, chiosa Anna. Lorella Cuccarini nel frattempo si infila le cuffie, evidente segno di non voler più ascoltare il dibattito. “Pure lei dà ragione al carciofo”, tuona la speaker radiofonica, notando il gesto della collega.

“Io non voglio difendere nessuno, ma nella carriera di queste persone mostrate da Rudy quante volte si è sentito è il figlio di…”, il commento della Cuccarini. “Brava, allora non fare cantare a Luca la canzone del padre”, la replica di Anna. Lorella scuote la testa, Maria chiude la questione e invita a proseguire. “Felpa alla grandissima”, sottolinea Zerbi. LDA ha convinto tutti, tranne la Pettinelli. Pazienza!