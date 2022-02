Amici 21, Christian vuole lasciare e Alex senza limiti: urla contro Calma

Christian Stefanelli lascerà Amici 21 a un passo dal Serale? Dopo l’ultima registrazione è tornato in casetta e si è messo a fare la valigia in fretta e furia. La sua intenzione era di abbandonare, insomma, ma c’era già pronto Alex a fargli cambiare idea. Christian era molto amareggiato per i giudizi espressi sul suo conto durante la puntata: Peparini e Celentano hanno detto che non merita il Serale, mentre Emanuel Lo gli ha suggerito di non guardare a terra mentre balla. Lui non pensa di farlo, per cui l’ha vissuta come una critica e non come un consiglio. Tutta questa situazione, unito alla pressione delle scorse settimane con le gare di classico e l’uscita di Mattia lo hanno spinto a fare una scelta.

Mentre Christian preparava la valigia, Maria De Filippi si è collegata con la casetta e ha iniziato a parlare con lui. Il ballerino ha spiegato che non vive più bene questo percorso e che non sta bene, ma la conduttrice era certa che fosse solo rabbia per la puntata. Hanno parlato per un po’ e Maria gli ha fatto notare che era la rabbia a parlare, il giorno dopo sarebbe andata meglio. Anche Alex gli ha consigliato di superare questa sofferenza nella scuola anziché fuori, perché una volta a casa non avrebbe la possibilità di tornare indietro. L’impressione è che il ballerino abbia cambiato idea, ma si scoprirà nei prossimi daytime se Christian ha abbandonato Amici oppure no.

Alex non molla la presa con Calma: nuovo scontro ad Amici 21

Nel frattempo c’è stato un nuovo scontro tra Alex e Calma ad Amici 2022, e stavolta l’allievo di Rudy Zerbi ha risposto a tono. A tutto c’è un limite, anche alla pazienza ed è chiaro che Calma l’abbia superato con Alex. Nel daytime di oggi Calma si stava sfogando in cucina parlando con LDA nello specifico e ha detto di aver sbagliato l’esibizione nella prova con Pennino, totalmente. Quindi ha aggiunto che non era concentrato perché pensava ancora alla discussione con Zerbi.

Alex è intervenuto per bacchettare Calma, gli ha detto che quando si sbaglia non si devono trovare scuse o giustificazioni. Come spesso accade, insomma, Alex è salito in cattedra e ha dispensato lezioni e giudizi. Lui ha già spiegato come è fatto, ha detto che gli piace dire tutto ciò che pensa e lo ha fatto anche oggi. Calma non è stato zitto stavolta e ha chiesto a un certo punto se avesse finito il discorso. Manco a dirlo, Alex ha ricominciato a spiegare il suo punto di vista e Calma ribatteva punto per punto con il suo.

“Perché non parli di quello che hai fatto, punto?”, ha obiettato Alex. Ma Calma ha fatto notare di aver ammesso di aver sbagliato: “Ho detto ho sbagliato, infatti. A nessuno frega del motivo per cui ho sbagliato, stavamo solo parlando fra di noi”. Alex non voleva sentire ragione, è andato dritto come un treno nel dire la sua, come se non se ne potesse fare a meno. Calma però reagiva e replicava, poi ha detto di non essere interessato ed è uscito in veranda. A questo punto, nel cercare di ribadire per la terza o quarta volta la sua, Alex ha urlato contro Calma: “Ma stai zitto un attimo, hai parlato un’ora. Mi parli sopra. Allora vai fuori, chiudi la porta, rimani fuori”. Gli ha pure chiuso la porta dietro, come per sbatterlo fuori.

C’è da dire che Calma ha dimostrato di ammettere gli errori senza giustificazioni non molte puntate fa, quando Zerbi e Celentano volevano eliminare tre allievi. In quella occasione Calma non ha trovato nessuna scusa, ma se non si sfogano tra di loro sulle esibizioni con chi dovrebbero farlo? Senza dimenticare che nelle altre prove di gruppo non è andato così male, per cui è chiaro che ci fosse un altro motivo. Inoltre, proprio a proposito del rimprovero di qualche giorno fa, mentre Calma non si giustificava c’erano quasi tutti gli altri che lo facevano. Come mai in quella occasione Alex non ha rimproverato tutti, anche i suoi amici, dicendo loro di non cercare giustificazioni?

Il punto sembra essere un altro, dunque: ad Alex non piace Calma dal primo momento. Per fortuna c’è stato qualcuno che gli ha fatto notare di aver sbagliato. LDA ha ripreso Alex, gli ha detto che pure se Calma avesse sbagliato nel dire qualcosa lui non doveva alzare la voce. E l’educazione e il rispetto, verrebbe da aggiungere. Le urla di Alex contro Calma non sono piaciute neanche sui social, dove i fan sembrano essere sempre più stanchi di questi modi di fare del cantante della Cuccarini.

Alex si è pure lamentato con LDA del fatto che Calma non gli desse modo di terminare il concetto. Anche se lo aveva già espresso due volte almeno. E si è lamentato del fatto che Calma non fosse interessato ad ascoltarlo, ma Calma non gli ha chiesto la sua opinione e stava parlando con LDA. Infine, se tutti devono accettare il fatto che Alex abbia sempre la necessità di dire la sua, come se il mondo ne avesse bisogno, allora anche Alex dovrebbe accettare il fatto che non tutti vogliono ascoltarlo. E soprattutto che non a tutti interessa la sua opinione, men che meno a Calma visto che lo ha preso di mira dal primo giorno.