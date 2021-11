Come era prevedibile che accadesse, Alessandra Celentano non ha preso bene lo sfogo di Guido ad Amici 21. Nonostante sia un suo allievo infatti la maestra si è arrabbiata come se fosse un allievo che vorrebbe fuori dalla scuola. Anzi, forse il fatto che si sia lamentato proprio un ballerino scelto da lei l’ha fatta infuriare ancora di più. Nel daytime di ieri Guido si è lamentato, al termine della puntata di domenica, di ciò che era successo. Quindi ha spiegato che si stava ponendo delle domande sulla scelta fatta e di non essere sicuro di essere fatto per la scuola di Amici.

Guido era consapevole di ciò a cui stava andando incontro, ma viverlo è stato diverso. Il suo sfogo è stato accolto da altri ballerini in quei momenti, per questo Alessandra Celentano ha deciso di parlare a tutti oggi. Ha chiesto a Guido, che aveva richiesto un incontro con l’insegnante, di tornare in casetta e chiamare tutti i ballerini. In palestra poi la Celentano ha iniziato parlando delle riflessioni di Guido di ieri, che ha ripercorso punto per punto. Ha ricordato al ballerino che Amici è una scuola che esiste da vent’anni quindi sapeva bene a cosa stava andando incontro: giudizi, confronti e paragoni, esibizioni a freddo. Tutte le cose di cui Guido si è lamentato.

Il ballerino ha spiegato il suo punto di vista e ha confermato che si sta facendo delle domande, quando la Celentano lo ha invitato a porsele. Ha fornito anche degli spunti per queste riflessioni, facendogli notare che Amici di Maria De Filippi è una palestra enorme per i ballerini. Dopo il programma sono pronti a risolvere qualsiasi imprevisto sul palcoscenico e soprattutto allenano la memoria, preparando tante coreografie in una sola settimana. Insomma, ha ricordato a Guido tutti gli aspetti positivi della scuola di Amici. Ma a premere ancor di più l’insegnante era replicare alle parole di Mattia sui meccanismi televisivi. Rivolgendosi al ballerino di Raimondo Todaro, con cui dietro le telecamere c’è un rapporto sereno, la Celentano ha detto:

“Questo è gravissimo secondo me. Tu hai detto ‘Qui è televisione, qui ci sono questi meccanismi, devono fare questi meccanismi’. Ma allora io mi chiedo ma cosa venite a fare qui se pensate che è tutto finto? Ma statevene a casa vostra. Però vi piace poi quando il pubblico vi osanna e urla il vostro nome, e poi guardate sui social e date importanza a cose poco importanti in questo momento. Questa è una mancanza di rispetto Mattia. E se lo pensate tutti, andatevene tutti a casa perché è una mancanza di rispetto verso tutti quelli che lavorano qua dentro”

Mattia non ha avuto modo di rispondere, la Celentano ha rimandato il confronto a un altro momento se il ballerino lo vorrà. La maestra ha proseguito ricordando che devono lavorare nella scuola, senza pensare a dei meccanismi perché fa troppo comodo. Quindi ha invitato i ballerini a essere più maturi e a parlare quando devono parlare. Per esempio lo ha detto a Guido facendogli notare che potrebbe chiedere alla produzione di riscaldarsi prima dell’esibizione in puntata, al massimo gli verrebbe risposto di no. Il ballerino non sapeva di poter fare questa richiesta, ha spiegato. La Celentano ha dato un consiglio ai ballerini di Amici 21: