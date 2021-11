Amici: scoppia la lite tra Alex e Serena, Guido abbandona? Dubbi sui prof

Sembrava un’edizione serena e pacifica, ma così non è: c’è stata la prima lite ad Amici 21 tra Alex e Serena. Inaspettatamente è stato il cantante a dare inizio allo scontro, perché era molto nervoso per il comportamento dei suoi compagni. Il cantante stava cenando seduto a tavola e a pochi passi dalla porta, che veniva lasciata aperta da altri compagni. Lui si alzava e la richiudeva, non mancando di lanciare frecciate ad alta voce, però è esploso quando ha visto Serena aprire la porta. La ballerina ha aperto per far arieggiare la cucina, i suoi compagni erano ai fornelli e pare che gli odori della cucina arrivino nelle camere più vicine, quindi nella sua.

A nulla è servita la spiegazione di Serena, però, neanche quando ha ammesso che non sapeva della richiesta di Alex di tenere chiusa la porta. Il cantante ha attaccato Serena intimandole di avere rispetto per lui che stava cenando e facendole notare che fuori facesse freddo. A questo punto la ballerina ha ribattuto invitando Alex a indossare una felpa come tutti gli altri, anziché stare a maniche corte. Ma niente, Alex ha voluto la ragione ed è arrivato persino a urlare “Stai zitta” a Serena. Forse era nervoso per altri motivi? Nessuno infatti si sarebbe aspettato uno scontro proprio con Alex protagonista ad Amici 21.

Sissi era presente allo scontro e ha commentato con Serena dicendole di non aver mai visto Alex così e che ha un po’ esagerato. Insomma, c’è stata una incomprensione che però si è trasformata in una vera e propria lite tra Alex e Serena ad Amici 21. E non è tutto, nel daytime di oggi infatti sono andati in onda anche i dubbi di Guido dopo la puntata.

Il ballerino ha parlato di fastidio per alcune situazioni già in studio, subito dopo la fine della registrazione. Seduto ancora al suo banco ha detto: “Sto cercando di capire se è una cosa che mi piace questa che sto facendo o no. Sto cercando di capire in cosa mi sono buttato”. Gli altri ballerini si sono accorti del suo malumore e lo hanno fatto sfogare, consigliandogli anche come potrebbe cambiare la sua esperienza ad Amici 21. Guido si è lamentato perché deve esibirsi senza essersi prima riscaldato, quindi Mattia gli ha consigliato di alzarsi dalla sedia e di riscaldarsi, rimanendo però al suo posto. Nessuno direbbe nulla e infatti è già successo nelle precedenti edizioni che i ballerini si scaldassero al banco, ma forse lui non lo sa.

Ma c’è altro che sta scoprendo di non gradire, adesso che è nel talent show, ovvero il paragone con altri ballerini: “Il contesto non mi è piaciuto, ho odiato sto fatto che ha ballato Dario Don Chisciotte e poi io. Odio sti fatti”. Non ha nascosto anche di non essere a suo agio col fatto di essere messo in dubbio ogni giorno dai professori, ma ha riconosciuto che ci può stare. Mattia e Christian gli hanno spiegato che Amici è totalmente diverso da una compagnia di danza. E Guido sta cercando di capire proprio questo, cioè se ha fatto la scelta giusta partecipando a un talent in televisione. Era consapevole di ciò a cui andava incontro, ma viverlo sulla sua pelle è diverso. A Guido non piacciono neanche gli scontri tra professori:

“Mi dà fastidio sentire ste cose, alcuni contesti mi danno fastidio. Poi i professori sembra che stanno facendo una sfida, vanno accaniti. Non possiamo ballare tranquilli. Quando ho sentito che dovevo ballare il Don Chisciotte già sapevo la tarantella di dopo”

Il ballerino ha chiesto di incontrare Alessandra Celentano per un confronto e per manifestare il suo punto di vista. Visti i suoi dubbi, però, la domanda è lecita: Guido vuole lasciare la scuola di Amici 21?