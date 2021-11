Todaro-Celentano, cosa succede dietro le quinte ad Amici: parla Raimondo

Raimondo Todaro e Alessandra Celentano sono i nuovi nemici di Amici 21 nella cattedra di danza. In realtà anche Veronica Peparini quest’anno non se ne sta in silenzio. Per meglio dire Veronica ha avuto un’annata semplice solo l’anno scorso con Giulia Stabile e Samuele Barbetta, a cui nessuno obiettava nulla e piacevano a tutti i professori. Altrimenti ha sempre combattuto per i suoi ballerini e quest’anno è tornata a farlo. Chi invece è nuovo a tutto questo è Raimondo Todaro, nuovo professore di danza ad Amici 21 ma il pubblico sembra propenso a pensare che si sia ambientato bene e in fretta.

Non si fa intimorire dalle telecamere né dal pubblico, caloroso e rumoroso, di Amici. Né se ne sta mai in silenzio, anzi interviene sempre quando ha qualcosa da dire e soprattutto ride e scherza con prof, alunni e conduttrice. Insomma, l’impressione è che Raimondo ci sia sempre stato dietro quella cattedra, ma c’è qualcosa che lo intimorisce delle sue colleghe insegnanti di ballo. Tv Sorrisi e Canzoni ha intervistato Todaro, che ha svelato di invidiare l’esperienza della Celentano e della Peparini ad Amici. Questo perché loro sono nella scuola da tempo e conoscono le dinamiche del programma, lui le sta imparando adesso.

Di sicuro Todaro imparerà in fretta e arriverà al Serale di Amici, dove la gara si farà dura e spietata, preparatissimo. Le battaglie per difendere i propri allievi e le proprie idee, i propri gusti in fatto di danza sono sempre senza esclusioni di colpi. A volte questi scontri infuocati spingono un alunno a riflettere sul suo banco, ma fanno parte del talent show e non se ne potrebbe fare a meno ormai. Tuttavia i professori di Amici litigano solo davanti alle telecamere, o per meglio dire quando devono parlare come insegnanti.

Lo ha confermato Raimondo, che parlando del rapporto con la maestra Alessandra ha svelato che fuori dallo studio non litigano. Cosa succede tra Todaro e la Celentano dietro le quinte di Amici? Il latinista ha raccontato:

“Le nostre non sono liti in onda, ma divergenze di opinione. Siamo due impulsivi, ma dietro le quinte tra noi ci sono solo sorrisi e stima reciproca”

Insomma, lui non definirebbe liti quelle che si vedono in puntata ma solo divergenze di opinione. Per questo riescono a mettere tutto da parte quando non sono i due insegnanti di Amici ma solo Raimondo e Alessandra. A proposito di Maria De Filippi, invece, Todaro ha detto: “Sapevo già che era una super professionista, ma rendersi conto di come governa lo show è un’altra cosa”.