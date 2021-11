Anticipazioni di Amici 21 sulla registrazione di oggi: tutte le sfide e una possibile sostituzione in arrivo. C’è stata anche una nuova gara tra cantanti, ma stavolta senza ospiti Big per giudicarla. Il meccanismo delle classifiche interne per decidere chi va in sfida, e chi vince un’esibizione durante il pomeridiano, sembra funzionare. Il programma sta mantenendo questa linea e anche domenica ci sarà un’altra classifica dei cantanti. I ballerini si sono già esibiti in settimana durante il daytime e l’ultimo in classifica è risultato Dario, che ha affrontato la sua sfida oggi. Avrà vinto oppure no?

Le anticipazioni di domenica 21 novembre 2021 non annunciano nessuna eliminazione. I ragazzi che hanno ricevuto una busta rossa in settimana, oppure sono finiti in sfida per la classifica, hanno mantenuto i loro banchi. Alex, Dario, Nicol e Tommaso hanno vinto la sfida. Non è chiaro se Simone ha affrontato la sfida e ha vinto o se invece non c’è stata la sua sfida. Di sicuro il giovane allievo non può stare tranquillo: Elena, la sfidante di Tommaso che è stata a casa di LDA, è piaciuta molto a Rudy Zerbi che ha chiesto una sostituzione.

Zerbi vuole sostituire Simone con Elena, dopo che aveva fatto entrare Simone sostituendo Giacomo. Aveva già messo in guardia il giovane cantante dicendogli di non essere soddisfatto del suo lavoro ed è chiaro che nel frattempo Simone non abbia fatto passi avanti agli occhi del suo insegnante. Si scoprirà nel daytime oppure nella prossima puntata se Simone verrà sostituito con Elena oppure no.

Le anticipazioni di Amici 21 del Vicolo delle News proseguono con la classifica dei cantanti. A giudicare stavolta sono stati i professori stessi e i ragazzi si sono esibiti con le assegnazioni degli altri due professori. Ogni cantante quindi ha ricevuto assegnazioni da un insegnante diverso da quello che li segue. Luigi si è classificato al primo posto con Lady di Sangiovanni, con grande sorpresa di Anna Pettinelli. Quest’ultima ha dato voto zero a LDA, facendolo scivolare a fine classifica insieme a Simone e al nuovo allievo Andrea.

La Pettinelli ha messo in sfida ancora una volta LDA, ma c’è stata una sorpresa: il suo stesso allievo Albe ha chiesto di sostituirsi a Luca nella sfida. La produzione deciderà in settimana, ma la richiesta ha tutta l’aria di essere uno schiaffo morale alla Pettinelli, che è la professoressa di Albe. Il secondo per l’insegnante, dopo che nei giorni scorsi anche Aka7even ha fermato una provocazione su Sangiovanni. Nonostante lei neghi, comunque, è ormai chiaro che sia accanita contro LDA.

Dario e Serena hanno eseguito la coreografia della Celentano e c’è stato il dibattito accesissimo con Todaro. Le anticipazioni di Amici 21 per domenica 21 novembre 2021 terminano con i biglietti dei palloncini, stavolta tutti per i professori e per Elena D’Amario. La Cuccarini e Todaro hanno ballato una rumba.