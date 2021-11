Pettinelli: “Mtv: Sangiovanni battuto, che vuoi di più?”. Aka7even reagisce

Il cantante campano viene provocato dalla ex maestra, ma preferisce non “parlare male” del collega con cui è ancora in ottimi rapporti

Anna Pettinelli questa mattina in diretta radio ha provato a tirare fuori da Aka 7even, senza successo, qualche dichiarazione un po’ pepata su uno dei suoi ex colleghi di Amici. La docente del talent show di Maria de Filippi ha cercato di scatenare nel cantante un po’ di sano orgoglio e di spirito di competizione, ma a nulla sono valsi i suoi “ganci”. L’artista di Loca non ha infatti voluto in alcun modo cogliere la sua provocazione, proseguendo imperterrito per la sua strada. Ma facciamo un po’ d’ordine per spiegare cos’è accaduto.

Come saprete, ieri sera Aka 7Even si è portato a casa il premio per Best Italian Act ai premi MTV Europe Music Awards 2021, andati in scena a Budapest, la capitale dell’Ungheria. L’artista ha battuto, a sorpresa, gli altri 4 artisti in gara Madame, Caparezza, RKOMI e soprattutto i Maneskin. Ma questa, per l’appunto, non è l’unica soddisfazione che è riuscito a togliersi di recente.

Già, perché in prima battuta Aka 7Even aveva fatto parte della cinquina di artisti papabili per il quinto nome nella lista delle nomination definitive. Fra di loro c’era oltre a Blanco, Federico Rossi, Coma_Cose anche Sangiovanni, per l’appunto.

Ecco dunque come Aka ha risposto quando Anna Pettinelli ha chiesto ad Aka come si fosse sentito ad aver battuto il suo ex collega “Sangio”:

Più che battere è una soddisfazione personale, perché comunque i risultati arrivano come conseguenza del lavoro. […] Per Sangiovanni siamo super amici, quindi per me non è battere lui o battere altri, per me è solo una soddisfazione personale che arriva per il lavoro svolto e i sacrifici fatti.

Aka 7Even: come è riuscito a vincere l’MTV EMA 2021 per Best Italian Act

Luca Marzano, questo il vero nome di Aka, è riuscito a portarsi a casa uno dei premi più ambiti della serata grazie ad un 2021 davvero da incorniciare e soprattutto grazie al voto del pubblico da casa.

Dopo aver collezionato diverse certificazioni, tra cui il disco di platino per l’album d’esordio Aka 7even, molti sold-out nei live tenutisi quest’estate in tutta Italia, il cantante ha anche annunciato l’uscita del suo primo libro 7 vite, in arrivo il 23 novembre ed edito da Mondador. L’ultimo singolo di Aka 7even si intitola 6 PM ed è uscito pochi giorni fa. La canzone, che porta con sé la nostalgia di un amore finito durato forse troppo poco, è accompagnato da un video ufficiale che vanta la partecipazione di Cecilia Cantarano, cantante e content creator tra le più apprezzate in Italia.