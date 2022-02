Amici 2022 anticipazioni: i posti al Serale, una nuova maglia, stop di Zerbi

Nuove maglie del Serale di Amici 2022 domani. Le anticipazioni sulla puntata del 20 febbraio 2022, che è stata registrata oggi, in realtà parlano di una sola nuova maglia. Darne altre quattro, forse, sarebbe stato troppo visto che manca ancora qualche settimana all’inizio del Serale di Amici 21. Sarà per questo che Rudy Zerbi ha detto “no” a due suoi allievi? Al momento hanno un posto assicurato Alex e Sissi per il canto, Dario e Michele per la danza. I primi due sono entrambi allievi di Lorella Cuccarini, poi c’è Dario allievo di Veronica Peparini e Michele, uno degli ultimi banchi assegnati da Alessandra Celentano.

A loro si è aggiunta nella registrazione di oggi una ballerina: Carola è al Serale di Amici 2022. Le classifiche dei daytime la davano quasi per spacciata, ma il suo talento non è mai stato messo in discussione dalla professoressa Celentano. Così da oggi anche Carola avrà sempre addosso la maglia dorata tanto sperata da tutti gli allievi. Questo hanno rivelato le anticipazioni di Amici del 20 febbraio 2022 della pagina Amici News. Chi invece ha avuto la possibilità di accedere oggi alla prossima fase e ha ricevuto uno stop sono stati LDA e Luigi, entrambi allievi di Zerbi. Loro due sono risultati primi nella classifica generale, ma il prof Rudy ha deciso di non concedere subito l’accesso al Serale. Il motivo? Pare si aspetti esibizioni più sorprendenti da loro.

Al momento il numero di posti per il Serale di Amici sono 12 o 14, ma Maria De Filippi ha dato la possibilità ai professori di portare anche tutti. Anche perché altrimenti non avrebbe senso concedere di dire sì agli insegnanti, ci sarebbero altri modi per accedere. Naturalmente se saranno di più ci saranno puntate con più eliminati del previsto, come è successo già l’anno scorso. Tra gli ospiti di domani non ci sarà Michele Bravi, come aveva annunciato Maria in settimana. Ci sarà invece Elodie, che non si esibirà ma giudicherà una nuova gara tra i cantanti. Questa la sua classifica:

LDA e Aisha Crytical Luigi Albe e Calma

C’è stata una sorpresa per Luigi: per lui è arrivato Alex Britti e si sono esibiti insieme. Maria ha anche fatto uno scherzo all’allievo, dicendogli che doveva andare in sfida a sorpresa ma non era vero. Albe, LDA e Luigi hanno presentato i loro inediti alle radio: tutti andranno in rotazione. Cos’altro succederà domani? Le anticipazioni di Amici 21 hanno aggiunto altri dettagli: la Celentano, per esempio, si è scagliata contro Nunzio. Pare non le piaccia il suo atteggiamento e criticherà il suo aspetto. Discussione tra Zerbi e Cuccarini contro Pettinelli: i primi due non sono d’accordo con la decisione di esonerare Gio Montana dalle gare sulle cover.

C’è stata anche una gara tra ballerini con diversi giudici. Garrison ha dato sei e mezzo a Carola e la Celentano si è inalberata. Christian non ha partecipato: non ballerà per cinque giorni, non si sa per cosa ma probabilmente per infortunio. Raimondo Todaro non era in studio, ma in collegamento da casa. Questa la classifica dei ballerini:

Serena Alice John Erik e Leonardo Carola Nunzio

Come la settimana scorsa, i cantanti hanno preparato una stessa canzone e c’è stata una prova simile a quella di Vessicchio. A giudicarla stavolta il maestro Pennino. Non mancheranno momenti divertenti nella puntata di Amici 21 di domani: Zerbi per esempio ha chiesto un video di una caduta di Anna Pettinelli. Avrebbero dovuto fare una sfida con il limbo ma è stata rimandata perché la Pettinelli ha avuto il colpo della strega, pare nei giorni scorsi.