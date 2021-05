Amici 2021, Zerbi bacchetta la Pettinelli: “Potevi evitare”, la battuta infelice

Anche nella finale di Amici 2021 gli scontri tra professori non sono mancati. A scatenarlo stasera è stata una battuta di Anna Pettinelli, che proprio non è piaciuta a Rudy Zerbi. Quest’ultimo non ha reagito perché si è sentito chiamato in causa, ma perché ha pensato che fosse una battuta poco adatta a un clima di festa. Quella andata in onda stasera è stata la puntata conclusiva di un’edizione che rimarrà nei ricordi del pubblico, in studio c’era un clima sereno e gioioso. Tra i finalisti non c’era rivalità, ma lo stesso sostegno che non è mai mancato durante l’edizione. Per questo motivo secondo Zerbi non era necessario lanciare frecciatine tra insegnanti e lo ha fatto presente.

Ma cosa ha detto Anna Pettinelli per meritarsi questo rimprovero? Nel presentare l’esibizione di Aka7even con l’inedito Yellow, la professoressa ha aggiunto: “Gialla come la faccia di chi non voleva credere in te”. Zerbi deve aver fatto qualche smorfia col viso oppure ha borbottato qualcosa con le vicine di banco. Maria De Filippi se ne è accorta e ha deciso di dargli la parola. Appena gli è stato aperto il microfono, Zerbi ha bacchettato Anna Pettinelli: “Un po’ di eleganza. Siamo alla finale, è una festa. Almeno alla finale molla, basta, dai”.

Di solito Rudy ha un tono ironico e giocoso anche quando si scontra con i suoi colleghi, ma non stasera. Era chiaro sul suo viso quanto quella battuta fuori luogo lo avesse disturbato. Secondo lui non c’era bisogno di lanciare frecciatine, d’altronde se non c’era rivalità tra i cantanti perché doveva essercene – ancora – tra gli insegnanti? La Pettinelli si è difesa e ha sostenuto di non aver detto nulla di male, quindi ha rilanciato chiedendo a Zerbi se avesse la coda di paglia. Rudy ha insistito nel rimprovero: “Ci stiamo divertendo, potevi evitare questa battutina. Andiamo avanti”.

Ha interrotto lo scontro per lasciare spazio ai ragazzi e alla trasmissione, proprio perché, secondo lui, non era la serata adatta. Alla fine però è andato in scena lo scontro finale tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli ad Amici 2021, dopo una stagione intera in cui se ne sono dette di ogni. Lei si è risentita un po’ e ha commentato dicendo che anche in finale doveva succedere. A onor del vero, nessun altro insegnante nel presentare il proprio finalista ha lanciato frecciate a destra e a manca.