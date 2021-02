Amici 20, Zerbi inchioda la Pettinelli che sbotta: “Falso!”, animi accesi

Rudy Zerbi e Anna Pettinelli hanno avuto l’ennesimo scontro ad Amici 20. Nella puntata di sabato 6 febbraio 2021 i due professori hanno discusso in modo molto acceso a causa di Esa. La Pettinelli nella scorsa puntata ha detto all’allievo di Rudy che canta bene solo l’inedito Dimmi, altrimenti è sempre “stonato come una campana”. Queste parole hanno mandato su tutte le furie Esa, che ha avuto un duro sfogo e ha alzato troppo i toni, quindi la professoressa lo ha ripreso e lui si è scusato. Oggi hanno mandato in onda la clip con il riassunto di quanto accaduto. Maria De Filippi ha spiegato che Rudy non ha preso alcun provvedimento verso Esa per questo sfogo, quindi l’insegnante ha spiegato perché.

Secondo Zerbi è stato solo lo sfogo di un ragazzo di vent’anni che si è sentito dire una cosa non giusta. Inoltre secondo Rudy dire a un cantante che è stonato come una campana è l’offesa peggiore che si possa fare. Un conto è essere stonati come una campana, un conto è essere imprecisi. Stessa cosa che ha detto anche Esa in settimana, insomma. La Pettinelli ha pensato che il collega si stesse attaccando alle parole perché Esa era “indifendibile”. Per lei pare che non faccia differenza dire stonato e dire impreciso, ma ha riconosciuto che avrebbe potuto usare altre parole. “Non è stonato come una campana, ma stona. Cosa dovrei dire? Che è quello che stona di più, ti piace?”, ha detto.

A questo punto Rudy ha messo in atto quella che è sembrata una vera e propria strategia per far cadere la Pettinelli. Ha infatti chiesto come mai non ha mai detto a Sangiovanni che è stonato, ipotizzando che a lui non dica nulla perché fa milioni di streaming e quindi andare contro Sangio potrebbe essere un rischio. “Hai paura di essere impopolare e te la prendi con Esa”, questa l’accusa di Zerbi. Ma la Pettinelli non è rimasta in silenzio: “Sei falso e pretestuoso. Non mi dire queste cose che mi fai imbufalire. Come ti permetti di dire che ho paura di essere impopolare”. E ha aggiunto che non si fa problemi a dire la sua, detta in breve.

La speaker radiofonica ha dichiarato che non dice nulla su Sangiovanni perché non le viene chiesto. E qui Zerbi ha lanciato un’altra frecciatina: “Ah perché tu sei una che si fa problemi a parlare?”. Lo ha detto anche facendo un po’ il verso, perché solo pochi istanti prima Anna Pettinelli aveva detto che non ha paura a dire ciò che pensa, neanche su Sangiovanni. Neanche a rischio di essere impopolare. Insomma, alla fine lui ha accusato lei di essere imparziale, in sostanza, su Esa e lei ha accusato lui di non essere stato solidale, dopo il duro sfogo dello stesso Esa.

Avranno trovato un punto d’incontro? Assolutamente no. Lo scontro è stato messo in pausa dalla sfida di Esa, vinta dall’allievo che è rimasto nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Ma subito dopo il verdetto Rudy Zerbi ha ripreso la parola e ha detto che durante la sfida sentiva Anna Pettinelli lamentarsi con Arisa. Anna ha confermato: Ad Arisa stava dicendo che non sopporta quando viene detto il falso. E parlando con Zerbi ha aggiunto: “Ti sei aggrappato a cose che sono assolutamente ingiustificabili”.