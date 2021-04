Amici 2021, Zerbi: “Arisa a casa mia ieri sera”, lei s’infuria: “Rimangiatelo”

Rudy Zerbi e Arisa ad Amici 2021 continuano a regalare risate e momenti indimenticabili al pubblico. Lo fanno sin dalla prima puntata del pomeridiano e continuano a farlo al Serale. Lo hanno fatto anche stasera, come in ogni puntata, ma qualcosa è andato un po’ storto. Entrambi scherzano molto l’uno con l’altro, ma stasera Rudy deve aver toccato un tasto un tantino dolente per Arisa che ha subito reagito chiedendo di smentire. A inizio puntata infatti la squadra Zerbi-Celentano ha dovuto indicare la squadra da sfidare nella prima manche, quindi Rudy ha tirato fuori la sua valigetta dalle mille sorprese per mettere la parrucca con cui ironizza su Anna Pettinelli.

Prima di tirare fuori la parrucca, però, ha preso dei baffi di cartone. Lo ha fatto per richiamare il gesto di Arisa della puntata scorsa. Quindi ha affermato: “Sono i baffi di Arisa che ha dimenticato a casa mia ieri sera”. Sentendo queste parole, la cantante dalla sua postazione ha reagito subito iniziando a indicare che Zerbi fosse “pazzo”. Lo ha sussurrato e lo ha indicato con dei gesti. Maria De Filippi è scoppiata a ridere, invitando Arisa a difendersi da queste parole. Rudy è andato avanti e ha iniziato a tirare fuori dalla valigetta, una a una, delle unghie finte rosse.

La cosa sembrava essere finita lì, ma poco dopo invece Arisa è tornata sull’argomento. È evidente che non avesse gradito molto lo scherzo sull’essere stata a casa di Rudy, anche se era chiaro fosse tutto un gioco. Ma forse Arisa ha deciso di intervenire in modo fermo e deciso perché è appena tornata insieme al fidanzato e non vorrebbe nuovi grattacapi nella relazione. Per questo appena si è seduta al centro dello studio, nella seconda manche, ha detto a Rudy di smentire tutto. Queste le sue parole: “Potresti rimangiarti quello che hai detto prima, per favore”.

Zerbi ha continuato a scherzare, dicendo che Arisa lo stava trattando male e per questo ha invitato la squadra a risalire in balconata. Un modo per vendicarsi per la settimana precedente anche. “Ma non ti tratto male, solo che devi dire sta roba qua”, ha replicato Arisa al Serale di Amici 2021. Infine è stata Maria a intervenire, chiedendo a Rudy di smentire perché la cantante voleva che venisse fatto e Zerbi ha smentito.