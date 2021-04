Arisa e Andrea Di Carlo sono tornati insieme, è ufficiale: lei conferma

Arisa e Andrea Di Carlo sono di nuovo fidanzati, adesso è ufficiale. Nei giorni scorsi ci sono state voci su un possibile riavvicinamento tra i due, ma mancava la conferma. Oggi i due sono tornati a essere una coppia anche agli occhi del pubblico. Era metà marzo, quindi quasi un mese fa, quando Andrea Di Carlo aveva deciso di chiudere la relazione con Arisa in seguito a un’intervista a Domenica In. Il manager non si era sentito il suo fidanzato in quella occasione e pare sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Da quel momento in poi sono diventati di dominio pubblico i problemi di coppia tra Arisa e Andrea Di Carlo.

La cantante infatti aveva raccontato di non essere molto d’accordo col matrimonio e di altre pretese del compagno che non era intenzionata a concedere. Tuttavia sembrava non fosse del tutto finita, anche perché il sentimento che li unisce non è svanito nel giro di poco tempo. Loro hanno trovato il modo di riconciliarsi: una decina di giorni fa si è parlato di un riavvicinamento. Nulla di ufficiale, fino a oggi. Tra le stories di Instagram Arisa ha confermato di essere di nuovo fidanzata con Andrea Di Carlo.

L’insegnante di Amici 2021, impegnata al momento col Serale, ha trascorso qualche ora in compagnia del giornalista Santo Pirrotta, uno degli ospiti fissi di Ogni Mattina da Adriana Volpe. I due sono amici e quindi hanno registrato dei video in cui hanno scherzato insieme. In particolare Arisa pare intenzionata a trovare l’amore per Santo. Quindi ha scherzato sul fatto che lui cerchi l’amore e che sia libero, invitando quindi la gente a farsi avanti. Ha chiaramente detto, con ironia ma non troppa, che aspettavano proposte di matrimonio.

Poco dopo ha pubblicato un’altra storia, per fare delle precisazioni. Quindi ha detto: “Volevamo specificare che eventuali proposte di matrimonio e di fidanzamento devono arrivare per Santo. Perché io ho già il negozio chiuso”. In basso c’era il tag proprio al fidanzato Andrea Di Carlo, con un cuore enorme rosso che compariva e spariva. Anche il manager intanto oggi ha pubblicato diverse storie in cui c’è Arisa, taggandola. Insomma, è chiaro che fra i due sia ufficialmente tornato il sereno.