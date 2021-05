Amici 2021, Sangiovanni: a chi ha dedicato il suo album (no, non è Giulia)

L’album di Sangiovanni di Amici è in arrivo sulle piattaforme digitali e non solo. La data d’uscita è vicinissima ormai, ovvero il 14 maggio, stesso giorno in cui usciranno anche gli album di Deddy, Tancredi e Aka7even. Oggi sul profilo Instagram del cantante di Tutta la notte sono stati annunciati due importanti novità. Innanzitutto è stato celebrato il terzo disco d’oro conquistato da Guccy Bag, il primo inedito presentato nella scuola di Maria De Filippi. Nell’altro post Instagram, invece, il suo staff ha parlato dell’album Sangiovanni in uscita.

Manca una settimana alla finale di Amici 2021 ed è tempo di cominciare a ringraziare i fan e non solo. La versione del CD autografata con la bandana e quella con la maglietta sono sold out, ma presto sarà di nuovo possibile acquistarli. Torneranno disponibili insomma, per cui chi non è riuscito ad acquistare queste versioni speciali potrà presto rifarsi. Altrimenti sono ancora disponibili la versione standard e quella autografata, per chi non volesse aspettare. Nel post in questione ci sono due foto: la prima è un ritratto di Sangiovanni, la seconda invece è una foto della dedica sull’album.

Ebbene, il cantante di Amici ha deciso di dedicare il suo primo lavoro proprio a tutta la grande famiglia del talent show, e non solo. Ha scelto di dedicarlo anche a Maria De Filippi, come ha fatto anche Aka7even col suo primo Disco D’Oro. Poi ancora a tutti i produttori che hanno collaborato al progetto, alla casa discografica Sugar Music, a Nueve e ancora a una famosa cantante: Madame, che ha chiamato col suo vero nome Francesca. Questa la dedica:

“A Maria De Filippi e tutto lo staff di Amici. A tutti i produttori che hanno collaborato a questo progetto, a Sugar Music, Nueve e Francesca”

Proprio così, Sangiovanni ha dedicato l’album a Maria De Filippi, Madame e Amici, tra gli altri. Con la cantante di Voce ha un rapporto molto speciale, è stata proprio lei a scoprirlo e a segnalarlo alla Sugar ancor prima del talent show. Madame è anche una grande fan di Giulia, che invece manca nelle dediche dell’album. O forse c’è, in qualche altra pagina dell’opuscoletto? D’altronde a lei è dedicata invece Lady: Sangiovanni la dedica alla sua fidanzata tutte le volte che la canta.