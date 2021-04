Aka7even di Amici regala il Disco d’Oro a Maria De Filippi: la reazione

Aka7even di Amici 2021 sta riprendendo quota nella scuola e nel Serale. Non ha iniziato al meglio la fase finale del talent show, lui stesso ha riconosciuto di non essere in formissima. Ha perso praticamente tutte le sfide nel corso delle prime puntate, ma ora ha decisamente cambiato marcia. Domani sera conquisterà il suo primo punto dai giudici e non finirà al ballottaggio, però uno dei più grandi riconoscimenti che può ricevere un cantante è arrivato grazie al pubblico. Mi Manchi di Aka7even è Disco d’Oro, una notizia che circola da giorni ma solo oggi nel daytime i fan hanno visto la sua reazione.

Maria De Filippi ha fatto uno scherzetto agli allievi, radunati in casetta. Ha detto loro che qualcuno non aveva rispettato le regole e che la produzione non poteva far finta di nulla. Erano tutti preoccupati, soprattutto Sangiovanni e lo stesso Aka, ma in tv è comparsa l’immagine di Mi Manchi Disco d’Oro. Luca ha dovuto prima riprendersi dallo scherzo e poi ha iniziato a gioire. I suoi compagni lo hanno abbracciato e si sono congratulati con lui.

Aka7even ha ringraziato Maria, che avrebbe avuto un ruolo fondamentale per l’uscita di questa canzone. Probabilmente non solo in senso materiale, dalle parole dell’allievo è parso di capire che sia stata la conduttrice a spingerlo a credere in questo brano. Per questo è suo desiderio che il suo primo Disco d’Oro stia nell’ufficio di Maria De Filippi:

“Questo disco so benissimo che è tuo e del pubblico. No Maria, questo disco è soprattutto tuo, devo ringraziarti altrimenti Mi Manchi non sarebbe uscita. Non avrei mai dato questo valore al pezzo, un valore che tu sei riuscita a trovare. Infatti a me farebbe piacere che la targa la tenessi tu in ufficio”

La reazione di Maria? Inizialmente ha tentato di far capire ad Aka che in realtà il merito è tutto suo e che a volte si butta un po’ giù. Alla proposta di tenere la targa in ufficio, però, Maria ha accettato: “Va bene, va bene”, ha ripetuto mentre dalla sua voce sembrava che stesse sorridendo. Luca Marzano, questo il vero nome di Aka7even, non ha potuto fare a meno di ricordare i sacrifici fatti sia dalla sua famiglia sia da lui stesso. Ha ricordato le giornate trascorse in un sotterraneo con muffa e scarafaggi a scrivere pezzi: era l’unico posto che lui e un suo amico potevano permettersi.

Oggi è contentissimo, questo riconoscimento è la risposta a tutti i sacrifici e si è goduto la giornata col sorriso, continuando a ripetere “Che bello”. Adesso anche per lui verrà organizzata una festa in casetta, come è successo per il Platino di Sangiovanni. Sui social in tanti hanno apprezzato il gesto di Aka7even di lasciare il Disco d’Oro a Maria De Filippi.