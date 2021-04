Sangiovanni ha vinto il Disco di Platino per Lady: ennesima conferma per il cantante! Nel daytime di oggi, Maria De Filippi era in collegamento con gli allievi per parlare dei nuovi guanti di sfida. Dopo averli consegnati agli allievi destinatari ha detto a Sangiovanni che c’era un filmato per lui. Il giovane cantante ha subito pensato a qualcosa di brutto, magari un provvedimento. Forse per questo Maria ha deciso di cavalcare l’onda e ne è nato uno scherzo a Sangiovanni e Giulia. Sì, la conduttrice ha coinvolto anche la ballerina iniziando a chiederle cosa poteva aver combinato il suo fidanzato. D’altronde lei non può sapere cosa fa Sangiovanni tutto il giorno, visto che hanno le lezioni e si separano.

Maria ha proseguito dicendo che mentre loro vivono la vita nella scuola nel frattempo succedono cose, magari che non dipendono dalla volontà di Giulia ma dalle altre persone. I due allievi non sapevano cosa pensare, in particolare Giulia sembrava un po’ nel panico: di sicuro la sua mente ha viaggiato parecchio in quegli istanti, alla ricerca di possibili colpi di scena in arrivo. Sangiovanni era impaziente di sapere di cosa si trattasse, quasi metteva fretta a Maria nel mostrare il video. Lei per prendere ulteriore tempo gli ha detto di non arrabbiarsi perché sono cose che possono capitare. “No, cosa è successo?”, ha esclamato Sangiovanni.

A questo punto Maria ha messo fine allo scherzo e ha lanciato il video con Lady riconosciuta Disco di Platino. Sui gradoni è scattato l’applauso di tutti, mentre Sangiovanni ha raccontato un aneddoto. Ai casting ha compilato dei fogli e alla domanda su quale fosse il suo sogno lui ha parlato del Disco d’Oro. Obiettivo raggiunto già qualche settimana fa e oggi superato. Sangiovanni ha vinto il Disco di Platino, per cui era tempo di festeggiare. Maria gli ha suggerito di organizzare una piccola festa, di offrire qualcosa ai suoi colleghi. Magari una torta, un gelato, poi è saltata fuori l’idea dell’aperitivo: lo ha proposto Aka7even, chiedendo anche di vestirsi eleganti per l’evento.

Maria ha chiesto a Giulia di scegliere la torta. Qui è scappata la dedica di Sangiovanni: “Un po’ questo Disco di Platino è anche merito di Giulia, quindi diciamo che puoi scegliere tu”. Lei si è imbarazzata ed emozionata, quindi ha raggiunto Sangiovanni e si è seduta accanto a lui. Ma il cantante ha anche ringraziato Maria, perché se è riuscito a fare tutto questo è anche merito suo.