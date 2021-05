Anticipazioni finale Amici 2021: vincitori, meccanismo, premi e televoto

Tra una settimana andrà in onda l’ultima puntata dell’edizione numero 20: cosa si sa al momento e come potrebbe svolgersi la gara

Siamo giunti alle anticipazioni sulla finale di Amici 2021. I cinque finalisti avranno a disposizione otto giorni per preparare le esibizioni con cui si giocheranno la vittoria. Chi sarà il vincitore di Amici 2021? Si scoprirà sabato 15 maggio, questa la data dell’ultima puntata. Tra una settimana si tireranno le somme e gli allievi torneranno a casa, lasceranno per sempre la casetta ma continueranno a inseguire i loro sogni. Sono tante le domande che accompagnano il pubblico in queste ore, una fra tante: la finale di Amici 2021 sarà in diretta? Ebbene, la risposta è sì.

Non ci sarà una registrazione a metà settimana, per cui giovedì sera non si scatenerà la caccia alle anticipazioni sul Serale di Amici 2021. Le otto puntate andate in onda finora sono state sempre registrate e chi andava avanti nella gara è stato deciso dai giudici. In finale tutto cambia, la parola passerà al pubblico: ci sarà il televoto per il vincitore di Amici 20. È sempre stato il pubblico, sovrano, a decidere chi vince il programma. Motivo per cui è inevitabile andare in diretta su Canale 5 nella serata finale. Il pubblico quindi si troverà a scegliere tra Aka7even, Giulia, Sangiovanni, Alessandro e Deddy: loro sono i finalisti della 20esima edizione.

Per quanto riguarda meccanismo e regolamento della finale invece non dovrebbe cambiare di molto rispetto agli anni precedenti, ma nulla è certo. A volte è stata stilata una classifica per decidere chi dei quattro iniziasse a sfidare gli altri; chi vinceva andava avanti sfidando un altro, fino ad arrivare alla finalissima a due. L’anno scorso, invece, era stato aperto il televoto tra tutti e quattro i finalisti e l’ultimo in classifica aveva lasciato la gara. Nella seconda manche invece era stato scelto il primo super finalista, poi il secondo tra gli altri due. Inoltre, sempre nella scorsa edizione, al televoto erano stati sommati i voti della giuria o del Var. Succederà anche in questa edizione?

Maria potrebbe spiegare il meccanismo della finale di Amici 2021 nel corso del daytime della settimana. Sono diversi i premi che verranno assegnati. Quello per il vincitore assoluto e quello per il circuito danza, poi anche il premio TIM che dovrebbe aver già vinto Giulia Stabile. Lei infatti è sempre stata la preferita del pubblico votante in studio.

Chi vincerà Amici 2021? Potrebbe esserci l’effetto sorpresa con Aka7even; i bookmakers puntano ancora su Sangiovanni, ma i televoti aperti finora nei daytime propendono per Giulia. Nel circuito danza la sfida è aperta più che mai, ma la ballerina di Veronica Peparini piace davvero tanto a casa.