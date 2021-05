Amici 2021, Pettinelli vuota il sacco: “Lite con Zerbi non ripresa, piansi”

Anna Pettinelli e quello che non si è visto ad Amici di Maria De Filippi. La speaker di Rds, intervistata nel format Casa Chi (in onda sul profilo Instagram del settimanale diretto da Alfonso Signorini), ha raccontato dei retroscena non ripresi dalle telecamere relativi alla trasmissione del sabato sera di Canale Cinque. E che retroscena! Nella fattispecie la prof del talent show ha spiegato di aver avuto una piccatissima lite con Rudy Zerbi al termine della quale ha anche pianto. La Pettinelli ha però tenuto a precisare che con il figlio di Mengacci si conosce da molto tempo e che proprio in virtù del rapporto decennale, amichevole e professionale, che lo lega a lui, la discussione si è accesa senza esclusioni di colpi ma anche senza rancori.

A Casa Chi è stato chiesto ad Anna quale sia stato il momento di Amici 2021 che più l’ha provata. Così la prof si è lasciata andare, confidando che l’episodio che l’ha scossa maggiormente è stato un pesante diverbio che l’ha vista protagonista con Zerbi. Diverbio consumatosi a riflettori spenti. In particolare la speaker ha detto al collega, dopo la conclusione di una puntata, che aveva letteralmente ‘rotto le scatole’, provocando il lui una reazione altrettanto dura. E parapiglia fu!

La Pettinelli ha prima chiarito che con Rudy si conosce da circa 30 anni, raccontando di aver trascorso con lui anche delle vacanze. Poi ha narrato che “conoscendolo così bene ci siamo presi la libertà anche di darci delle risposte piccate. Cosa che non sarebbe successa con altri. Il rapporto mio con Rudy è di estrema trasparenza. Ci siamo stati anche tanto antipatici, non siamo stati d’accordo”.

Ed è a questo punto che la speaker si è sbilanciata di più, rivelando quel che è accaduto al termine di un appuntamento del talent. “Dopo una puntata – ha reso noto – mi sono scappate delle lacrimucce, mi aveva innervosito e se l’avessi avuto per le mani… Sono delle cose che ci diciamo a telecamere voltate. Non avevamo le telecamere su di noi. Mi sono girata e gli ho detto che mi aveva rotto le P, lui mi ha risposto male”.

Proprio l’atteggiamento scontroso assunto da Zerbi pare che abbia ulteriormente reso incandescente il clima tanto che è ha avuto inizio “una discussione non ripresa dalle telecamere, sempre poi sugli argomenti”.

In conclusione Anna ha comunque ribadito che con Rudy c’è grande rispetto e proprio per questo c’è anche la “libertà” di andare ‘oltre’ nelle discussioni. Quindi ha spiegato che non sa se Maria De Filippi riconfermerà la squadra per la prossima edizione del programma; “ma sto ancora inca…ta da quest’anno”, ha chiosato la voce di Rds.