Riccardo Guarnaccia ne ha combinata un’altra ad Amici 20 e Lorella Cuccarini è stata costretta a intervenire. Nel daytime di ieri abbiamo visto l’insegnante a colloquio con il suo allievo dopo i casting di un nuovo ballerino di danza classica, Tommaso. Lorella ha spiegato a Riccardo che avrebbe voluto metterlo in sfida, ma non ha potuto per via del regolamento. Lo avrebbe fatto perché anche per lei il ballerino Riccardo merita di entrare nella scuola, come per le altre insegnanti. Quindi non era da escludere che Alessandra Celentano o Veronica Peparini lo mettessero in sfida. Nel daytime di oggi però si è visto che Riccardo ha travisato totalmente le parole di Lorella e ha raccontato ad altre persone che la Cuccarini non avrebbe voluto sostituirlo.

Insomma, che lei confermava a prescindere il suo banco. Ebbene, così non era visto che Lorella lo avrebbe messo in sfida se avesse potuto. Inoltre ha detto che sarebbe stata contenta anche se Tommaso avesse vinto la sfida contro Riccardo. Sentendo la versione di Riccardo, che non corrispondeva alla realtà, Lorella ha deciso di intervenire. Con tutti gli allievi radunati in sala relax in casetta, la Cuccarini ha parlato con Riccardo in collegamento telefonico. Gli ha fatto notare che il suo modo di approcciarsi alla realtà non è del tutto giusto. E ha aggiunto:

“La mia sensazione è che tu ogni tanto cerchi di raccontarti le cose in una maniera più morbida, di indorare la pillola. Tu hai capito il discorso che ti ho fatto? Non credo, io sono stata chiara con te”.

Lorella ha quindi spiegato a tutti di aver detto che anche Tommaso è meritevole di entrare nella scuola e che anche lei avrebbe messo in sfida Riccardo, se solo avesse potuto. La Cuccarini ha deciso di ristabilire l’ordine delle cose non tanto per rimproverare Riccardo, ed è già successo, ma per aiutarlo ad affrontare in modo maturo la realtà. “Devi affrontare la realtà in pieno”, gli ha detto. Dopo questo momento Riccardo ha parlato con la ballerina Rosa, che gli ha fatto capire in cosa ha sbagliato.

Riccardo ha detto di non sentirsi capito, ma Rosa gli ha fatto notare che a lei non aveva detto la verità. Anche con lei Riccardo aveva travisato il discorso di Lorella. Quindi la ballerina ha provato a capire perché l’amico si comporta così: “Fai fatica a esprimerti o a comprendere? O vuoi sviare delle cose e le giri a modo tuo, per star bene tu?”. Poi ha detto che lei dal discorso di Lorella ha capito che non cambierebbe nulla avere Riccardo o Tommaso nella scuola (qui trovate l’esito della sfida). Inoltre ha consigliato a Riccardo di non convincersi di cose non vere, perché si fa solo del male.