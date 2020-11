Amici 20, Riccardo fa infuriare Cuccarini e Elena D’Amario: “Non devi farlo”

Non un inizio facile per il ballerino della nuova edizione: Lorella non ha gradito il suo giocare con le telecamere e lo ha rimproverato. Gli sketch con Rosa non sono piaciuti

Il ballerino Riccardo Guarnaccia non sembra aver iniziato con il piede giusto l’avventura ad Amici 20. Nel daytime di oggi infatti è riuscito a farsi rimproverare per ben due volte! Lorella Cuccarini, che gli ha assegnato uno dei suoi banchi, ha chiesto di incontrarlo per fargli presente un paio di cose che non ha gradito molto. La prima riguarda la puntata con il suo ingresso nella scuola. Riccardo aveva dato molta importanza al parere di Veronica Peparini e Alessandra Celentano più che a quello di Lorella.

“Ci sono rimasta di stucco”, ha detto l’insegnante a Riccardo. Secondo lei infatti il ballerino non dovrebbe ricercare la considerazione delle due insegnanti che non lo hanno voluto nella scuola, ma puntare a stupire il pubblico. Riccardo ha spiegato che lui preferisce prima sapere le cose negative e poi quelle positive. La Cuccarini però lo ha invitato a concentrarsi su come arriva al pubblico e non agli insegnanti. Dopo questo primo chiarimento, Lorella ha iniziato a parlare di come utilizzare le telecamere nel momento dello spettacolo. Ha spiegato al ballerino che studieranno come utilizzarle, ma lo ha rimproverato di una cosa: “Non devi utilizzare le telecamere nel privato”.

Ha quindi mostrato un video a Riccardo in cui lui e Rosa parlano alle telecamere e fanno quelli che sono degli sketch a tutti gli effetti. Per la Cuccarini insomma questo è spettacolo a favore di telecamera, che poco ha a che fare con la danza. Riccardo inizialmente non ha capito il consiglio che Lorella gli stava dando. E infatti dopo il video ha sorriso e sembrava soddisfatto: “Che bello, mamma mia. Io questo voglio far vedere alla gente. Sia la parte ingenua che la parte sensibile”. Ovviamente la nuova professoressa di danza non era d’accordo con lui e lo ha subito stoppato:

“Tu li chiami sketch e stai facendo spettacolo. Non devi fare spettacolo, dammi retta. Devi farlo sul palco. Devi essere una persona al di fuori, devi essere te stesso”.

Riccardo ha spiegato che a lui piace essere positivo e portare positività. Lorella è d’accordo con lui, ma ritiene più opportuno fare spettacolo sul palco e ballando, non parlando alle telecamere Non deve perdere di vista l’obiettivo insomma. Ma sempre nel daytime di Amici di oggi è arrivato un altro rimprovero per Riccardo. Il ballerino aveva lezione con Elena D’Amario alle ore 15, ma ha perso un po’ di tempo in sala relax ed è arrivato in ritardo.

Ha fatto qualche passo di danza, si è seduto, ha scambiato quattro chiacchiere: insomma nulla che lo costringesse a fare ritardo. Riccardo si è presentato in sala prove da Elena con dieci minuti di ritardo, che a fronte di mezzora di lezione erano tanti. Così la ballerina professionista gli ha spiegato che deve rimanere concentrato e non perdere minuti di lezione. Riccardo ha chiesto perdono e si è giustificato dicendo che pensava venisse chiamato dalla produzione per andare in sala.