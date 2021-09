Amici 20, Martina Miliddi e Stanzani censurati: il caso, cosa è successo

Martina Miliddi e Tommaso Stanzani di Amici 20 sono stati vittime, incredibile ma vero, della scure della censura da parte di Instagram. Eppure sono sempre stati così rispettosi delle linee guida dei social. Che cosa mai potrebbe essere andato storto?

Qualche ora fa, i due ex concorrenti del talent show di Maria de Filippi hanno caricato sul profilo di Stanzani un innocente video in cui erano impegnati in una scatenata coreografia. Il balletto era senza dubbio molto sensuale e vedeva i due strusciarsi a ritmo di musica. In ogni caso nulla a cui non avessimo già assistito e di certo niente di volgare.

Eppure, evidentemente, l’algoritmo di Instagram ha deciso che ciò che è finito online fosse sconveniente per gli utenti della piattaforma. Il video è stato così bloccato dall’account ufficiale di Tommaso Stanzani, che è stato rapidamente informato dal social con un avviso. “Il tuo post non rispetta le nostre linee guida della community” così recita il messaggio ricevuto dal ballerino.

Tommaso Stanzani a questo punto ha deciso di fare uno screenshot e caricare l’immagine nelle sue Instagram Stories, taggando Martina Miliddi. “Contenuto rimosso per atti sessuali? Non ho capito…” ha commentato Tommaso. Una Stories ripresa poi dalla stessa Martina, con un commento simile (“Non sto capendo il gioco”).

Tutto è andato perduto, dunque? Ma no, nella maniera più assoluta. Dopo il ban ricevuto i due non si sono arresi e hanno deciso di ricaricare la clip sul profilo della danzatrice ex fidanzata di Aka 7Even ad Amici 20. Instagram censurerà anche questo video? Per il momento non ci è dato sapere, quel che è certo è che per ora la clip è ancora lì e ha già ricevuto un sacco di apprezzamenti.

Martina Miliddi e Tommaso Stanzani di Amici 21: un’amicizia speciale

Era dai tempi del talent di Canale 5 che non vedevamo i due insieme. In trasmissione, la coppia di ballerini aveva stretto un’amicizia molto bella e l’uno era diventato il confidente dell’altra. Usciti dalla trasmissione per loro è iniziato un nuovo percorso, anche a livello sentimentale. Martina si è legata al cantante Raffaele Renda, mentre Tommaso è diventato il nuovo fidanzato di Tommaso Zorzi.