Amici 20, Deddy e Arianna Gianfelici sono stati insieme? Lei vuota il sacco

Deddy e Arianna Gianfelici sono stati insieme ad Amici 20? Una simpatia di cui quasi nessuno si era accorto, sebbene nel daytime siano sempre andati in onda avvicinamenti e baci. Insomma hanno sempre mostrato come sono nate le coppie o le simpatie. Per esempio nelle prime settimane è andata in onda la dichiarazione di Esa a Giulia, pure se lei non ricambiava l’interesse. Anche perché nel suo cuore c’era già Sangiovanni. Le coppie in questa edizione sono uscite tutte allo scoperto inevitabilmente, visto che c’erano le telecamere in casetta. Arianna e Deddy pare provassero una particolare simpatia reciproca ancor prima di ritrovarsi nella stessa classe di Amici 2020/2021. Lei ha raccontato tutto nelle scorse ore, dopo che un suo tweet su Rosa e Deddy aveva scatenato la polemica.

Durante la puntata di sabato scorso, con lo straziante addio di Rosa e Deddy, Arianna ha scritto su Twitter che sebbene avesse pensieri diversi dal pubblico sulla coppia si è emozionata vedendoli star male l’uno per l’altra. Nei commenti in tanti hanno criticato Arianna, qualcuno l’ha anche accusata di essere gelosa. Quindi lei ha deciso di scrivere un lungo messaggio in cui ha chiarito cosa è successo con Deddy ad Amici. Arianna ha esordito così:

“Io e Deddy diciamo che avevamo un rapporto che non si capiva, se era amicizia o qualcosa in più. Già prima di Amici, poi appena è entrato ad Amici siamo stati molto legati per un po’ di giorni. Dopo un po’ però iniziavamo in alcuni momenti a non andare d’accordo fino poi a decidere di rimanere solamente buoni amici per il bene di tutti e due e per non rovinarci il percorso”

Insomma, è chiaro che tra loro sia successo qualcosa ma che tutto si sia fermato ancor prima di nascere. Si sono avvicinati e si sono conosciuti meglio, ma la convivenza ha fatto emergere delle differenze caratteriali magari che li ha spinti a scegliere di non mettersi insieme. Arianna e Deddy non erano fidanzati ad Amici, in definitiva, ma qualcosa c’è stato. Tutto è successo prima di Rosa, con cui la relazione è nata tra fine gennaio e inizi febbraio. Arianna è stata eliminata a fine gennaio, ma tra lei e Deddy era tutto finito da tempo.

L’ex allieva ha infatti scritto che Deddy e Rosa si sono avvicinati tanto tempo dopo. “Per questo dico che non c’è stato nessun palo da parte di nessuno dei due, anzi”, ha aggiunto. Detto ciò, Arianna ha aggiunto che il suo pensiero espresso sulla coppia non era dovuto alla gelosia, anche perché pensa che insieme siano belli e si è emozionata vedendoli al Serale di Amici 2021. D’altronde sono stati due compagni di viaggio per lei e non può che essere felice per loro. Infine ha chiarito che di loro ha sempre parlato dal punto di vista artistico, quindi nessun giudizio personale.