Rosa Di Grazia eliminata ad Amici 2021: Deddy a pezzi, ma il Web esulta

Rosa Di Grazia è stata eliminata al Serale di Amici 2021, ha perso al ballottaggio contro Deddy. Il ballottaggio è stato dei più difficili, non si sa se per i giudici ma di sicuro per i ragazzi. Rosa e Deddy sono fidanzati, si sono conosciuti e innamorati nella scuola di Amici e stasera si sono sfidati per l’eliminazione. Quando hanno capito che per uno dei due il sogno si sarebbe interrotto e non avrebbero proseguito insieme sono entrati in crisi. Maria ha chiamato sul palco Pio e Amedeo per dare modo agli allievi di metabolizzare. Poi si sono esibiti e si sono dedicati le esibizioni. In particolare Deddy ha cantato Zero Passi dedicando ogni parola alla sua fidanzata.

Tornati in casetta ancora non riuscivano a credere che proprio loro due fossero finiti in ballottaggio, insieme. Hanno trascorso il tempo prima del verdetto di Maria senza mai staccarsi. La De Filippi ha promesso loro di comunicare il nome il più tardi possibile, così si sarebbero divisi il più tardi possibile. “In entrambi i casi mi sento morire dentro”, ha detto Deddy a Rosa. Maria ha mantenuto la promessa, perché è trascorso un bel po’ di tempo prima di scoprire chi è uscito tra Deddy e Rosa. La conduttrice ha chiesto a entrambi dei loro sentimenti verso l’altro, ha parlato del loro amore per sciogliere la tensione. Quando Deddy ha detto che una cosa di Rosa che gli piace è il suo essere forte, Maria ha spiegato che forse è costretta a esserlo. Che se avesse scelta, magari preferirebbe essere debole a volte.

Rosa e Deddy si sono scambiati “ti amo” e hanno confidato a Maria che non è stato facile esibirsi. Ha comunicato il nome dell’eliminato a loro due da soli, in veranda. Stavolta non ha convocato tutti sui gradoni. Quando ha detto che Rosa è stata eliminata, Deddy è scoppiato in un pianto inconsolabile, appoggiandosi alla colonna. La ballerina lo ha abbracciato e anche stavolta ha dovuto essere forte per entrambi, perché è stata lei a consolare lui. “Mi raccomando vinci. Ti amo tantissimo. Sei forte. Tanto sto fuori, ti aspetto”, gli ha sussurrato all’orecchio.

Se per loro è stato un momento comprensibilmente molto difficile, sul Web il pubblico ha reagito in modo diverso. Mentre Deddy si disperava, gli utenti su Twitter esultavano. Rosa era uno dei concorrenti meno graditi dal pubblico a casa, insomma sono in tanti a pensarla come la Celentano. Così come sono tantissimi coloro che pensano che Rosa e Martina sarebbero dovute uscire nella prima puntata e considerano questa eliminazione una vendetta per l’uscita ingiusta di Tommaso. Ma c’è sempre il rovescio della medaglia: c’è stato anche chi invece si è commosso ed emozionato vedendo il momento dell’eliminazione tra Deddy e Rosa al Serale di Amici.

Fa rabbia pensare che questa eliminazione ci doveva essere fin dalla prima puntata del serale. #Amici20 #amici21 #amici2021 — Alexixia (@Alessia21210239) April 3, 2021

e rosa è andata

adesso aspetto con ansia l'eliminazione di martina ???? #Amici20 — ???? (@zainbow) April 3, 2021

ROSA È FUORI RAGA NON CI CREDO CHE LIBERAZIONEEEEEEE #amici20 solo questo compensa un po’ l’inguistizia di prima sapendo che lei non sta scaldando un posto, next Martina — Federica ✟ (@_FeeLuchessa) April 3, 2021