Amici 20 anticipazioni: eliminato inaspettato, maglie sospese, nuovi banchi

Cosa succederà nella puntata di Amici 20 di domani? Le anticipazioni per sabato 6 febbraio 2021 nascondono delle brutte sorprese per i fan di alcuni allievi del programma. C’erano tante sfide in ballo e ci sono state proprio nella registrazione di oggi. E non tutte hanno avuto esito positivo per chi faceva parte della scuola. Come ha fatto sapere la sempre ben informata pagina Amici News, infatti, Evandro è stato eliminato oggi. Domani quindi i suoi fan, ed erano molti almeno sui social, dovranno salutare il loro cantante, che era stato messo in guardia da tempo dai professori. Rudy Zerbi lo aveva scelto e poi ha deciso di non seguirlo più, così lo ha preso Anna Pettinelli che però anche ha trovato delle lacune in lui. Evandro alla fine è riuscito a convincere la Pettinelli, ma nel frattempo Arisa lo ha messo in sfida.

Ma le anticipazioni di Amici 20 per sabato 6 febbraio 2021 non sono tutte negative. Esa ha vinto la sfida e ha tenuto il banco. Nella registrazione di oggi, con i The Kolors ospiti, c’è stata anche un’altra felpa sospesa. Tommaso è riuscito a riconquistare la sua, dopo il provvedimento disciplinare che ha travolto i ballerini. Oggi è toccato a un cantante ricevere una sospensione, si tratta di Leonardo. Si è esibito due volte, prima per la prova TIM e dopo per la conferma della felpa. Si è esibito con una cover, a Zerbi non è piaciuto, quindi ha deciso di sospendere la maglia di Leonardo. Pare che Rudy abbia preso questa decisione perché Leonardo chiede canzoni che hanno poco a che fare con il suo mondo.

Nuova polemica su Raffaele: il cantante si è esibito con una canzone su cui ha scritto delle barre. Come sempre ad Arisa è piaciuto e a Rudy no, quindi c’è stata un’altra discussione che ha coinvolto anche la Pettinelli. Quest’ultima ha difeso però Raffaele, insomma Zerbi pare sia il solo a contestare questo allievo. Rosa e Alessandro avranno finalmente ballato il famoso passo a due della Celentano? La risposta è no: le anticipazioni per domani di Amici infatti svelano che Rosa non ha potuto esibirsi, avendo il ginocchio gonfio. La ballerina si è lamentata anche nel corso del daytime per il ginocchio, è chiaro che non sia riuscita a recuperare in vista della puntata.

Alessandro invece si è esibito e ha preso 9. Rimanendo in tema ballerini, Martina ha ballato prima una samba, ed è piaciuta alla Cuccarini, poi si è esibita davanti alla professoressa di musical. Alla Celentano non è piaciuta: secondo lei deve studiare ancora tanto. Samuele si è esibito due volte. Prima con la coreografia per la felpa e ha preso un 8, poi una sua coreografia sulle note della canzone scritta per lui. Alessandra Celentano stavolta non era convinta, ha di nuovo provato la sensazione che Samuele fosse un po’ noioso.

Aka7even, Sangiovanni e Deddy hanno preso un 8, Enula invece 10 e Ibla 7. La Pettinelli ha contestato il voto dato da Rudy a Ibla, dicendo che avrebbe meritati di più rispetto a Deddy che oggi a lei non è piaciuto. La nuova cantante Elisabetta è tornata al banco con un 7, stesso voto preso da Giulia. Rosa e Martina non sono andate in sfida: la Celentano ha proposto un nuovo banco per la ballerina Serena. Non è detto quindi che sfiderà un’allieva: la produzione accetterà la sua proposta?