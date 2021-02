Amici 20, Celentano incontenibile: “Scolaretti immaturi”, ballerini nei guai?

La maestra Alessandra Celentano ha chiamato a rapporto tutti i ballerini di Amici 20 dopo la puntata della settimana scorsa. Nel daytime di ieri c’è stato un rimprovero alla classe di danza per il comportamento durante la lezione di classico della mattina. Il maestro che la tiene pare si lamenti da sempre con la Celentano dell’atteggiamento dei ballerini, quindi Maria li ha chiamati al centro dello studio per parlarne. Alessandra ha deciso di sospendere la felpa di Tommaso, suo allievo, come provvedimento disciplinare. Lorella e Veronica invece no, hanno ritenuto sufficiente il richiamo per questa volta. Tornati in casetta, Tommaso si è lamentato di questa decisione: secondo lui infatti doveva esserci una conseguenza unica per tutti i ballerini, presa dalle tre insegnanti di comune accordo.

Alla Celentano non è piaciuto il fatto che i cinque ballerini seguiti dalle sue colleghe non abbiano mostrato solidarietà a Tommaso. Secondo lei infatti hanno avuto un atteggiamento poco solidale sia in casetta sia in occasione del provvedimento disciplinare. La Celentano non ha nascosto ai ballerini, tutti in riga dall’altra parte del plexiglass in palestra, che avrebbero potuto alzare la mano e proporre un provvedimento per tutti. La Celentano è andata a ruota libera contro i ballerini di Amici 20:

“Voi protetti dalle vostre mamme chioccia, che non fanno il vostro bene. Perché non vi educano. Pensate di fare i furbetti. Siete degli scolaretti immaturi. Non dimostrate maturità o carattere. Quindi sapete cosa vi dico? Tenetevi le vostre maglie, per altro alcune immeritate a mio parere, vedi Martina e Rosa. Voi non avete disciplina, siete immaturi. Non avete la responsabilità di affrontare una cosa così grande”.

Alessandra ha pure fatto un altro rimprovero a Rosa e Alessandro, sempre in relazione all’ormai famoso passo a due che ha assegnato loro. L’insegnante ha invitato i due ballerini a farsi avanti in puntata e a mettersi in gioco ballando questo passo a due. Lorella Cuccarini e la Celentano si sono già scontrate su questo punto, ma secondo la maestra Alessandra dovrebbero essere i due ballerini a chiedere di ballare e mettersi alla prova. Ad Alessandro ha pure detto che parla troppo e che dovrebbe pensare più a ballare e tenere la bocca chiusa. Insomma, la Celentano non ci è andata affatto leggera e le reazioni dei ballerini non sono tardate ad arrivare.

Appena la maestra è andata via, senza ascoltare i pareri degli allievi, Rosa ha fatto altrettanto ed è tornata a casa, sfogandosi duramente una volta arrivata. Alessandro si è chiuso nel suo silenzio, di sicuro è stato il più colpito dal rimprovero. Martina invece ha detto di non essere d’accordo sul giudizio dell’essere immaturi. Tommaso ha ammesso che non si aspettava che i suoi compagni alzassero la mano o consegnassero la felpa. Ha ribadito però che, dal suo punto di vista, il provvedimento doveva essere unico per tutti. Questo rimprovero avrà delle conseguenze sui ballerini? Insomma, sono nei guai soprattutto dopo le reazioni alle parole della Celentano?