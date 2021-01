Amici 20 Celentano-Cuccarini, ancora scintille: “Non te lo faccio dire”

Le due insegnanti continuano a discutere a causa della coreografia assegnata a Rosa e Alessandro, non ancora presentata in puntata

Ancora scintille tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini ad Amici 20. E si parla ancora della famosa coreografia assegnata a Rosa e Alessandro. La coreografia della discordia, ormai. Oggi infatti Tommaso ha presentato l’assolo costruito sulla base di quella stessa coreografia. La Celentano ha scelto di trasformare il passo a due in un assolo per Tommaso perché proprio la Cuccarini le aveva fatto notare di aver voluto mettere in difficoltà Rosa e non il suo allievo. Perché la coreografia era molto difficile da affrontare anche per Tommaso, e la stessa Celentano lo ha riconosciuto.

Dopo che Tommaso ha eseguito il pezzo, nella puntata di oggi, Alessandra ha detto che Lorella non fa eseguire la stessa coreografia a Rosa e Alessandro per proteggerli. La Cuccarini ha preso la parola per chiarire subito che lei non intende proteggere i suoi allievi, ma di avere semplicemente dei modi di lavorare diversi dalla Celentano. Nel suo discorso però ha usato delle parole che hanno fatto scattare Alessandra. “Senza distruggerli psicologicamente”, ha detto Lorella. E subito la Celentano l’ha fermata: “Questo non te lo faccio dire, perché tu spari le frecciatine”.

Ha chiarito ancora il suo pensiero, cioè che secondo lei Lorella protegge i suoi allievi e che anche Tommaso non aveva preparato ancora benissimo il pezzo, ma gli ha lasciato affrontare le difficoltà. Dal suo punto di vista, infatti, è stato un modo per far capire a Tommaso i suoi limiti. Ma la Cuccarini ha detto che anche i suoi allievi comprendono i propri limiti, pur non portando in scena una coreografia non ancora pronta. La stessa Maria ha provato a spiegare che si tratta semplicemente di due modi di lavorare diversi. Lorella non vuole esporre al pubblico i suoi ballerini se non li ritiene ancora pronti.

Al contrario, invece, la Celentano ritiene che un ballerino cresce durante lo spettacolo e non in sala prove. Il suo però non voleva essere un obbligo nei confronti di Lorella, ma un semplice consiglio. Ha evidenziato. Poi ha ribadito: “Tu pensi che io sia in mala fede e mi offende”. Insomma, ancora incomprensioni tra le due maestre e chissà cosa potrebbe succedere se e quando Rosa ballerà la famosa coreografia della Celentano. Oggi Alessandra si è anche sbilanciata facendo un mezzo complimento alla ballerina, dicendole che è stata carina nell’esibizione. Tuttavia non le avrebbe confermato la maglia: la sua opinione quindi non è cambiata.