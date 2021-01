Amici 20 anticipazioni: sfida fatale per Arianna, doccia fredda per Tommaso

Oggi è stata registrata la puntata in onda sabato 30 gennaio 2021: la quarta sfida per la cantante di Arisa si è rivelata decisiva, provvedimento per tutti i ballerini

La puntata di Amici 20 di domani sabato 30 gennaio 2021 è stata registrata oggi. Si tratta di una puntata molto importante e con tanti punti interrogativi da risolvere. Per questo mai come oggi le anticipazioni per domani di Amici 20 erano attesissime. La settimana scorsa Anna Pettinelli aveva dato un ultimatum a Evandro: o avrebbe cantato bene oppure lo avrebbe eliminato. Inoltre nel daytime è stata mostrata anche la richiesta di Arisa di metterlo in sfida, ma nulla di tutto ciò è avvenuto. Evandro non è stato eliminato, la sua esibizione non ha deluso la Pettinelli che gli ha dato un 7. Ad Arisa e Rudy però non è piaciuto molto. Per quanto riguarda la sfida, invece, la produzione ha deciso di posticiparla alla prossima settimana.

C’è stata invece la sfida di Arianna: è stata eliminata oggi ad Amici 20. La quarta volta si è rivelata fatale per lei, che ha affrontato la sfidante Elisabetta. La pagina Amici News non ha fornito ulteriori dettagli sulla sfida di Arianna, né eventuali reazioni. C’è stato però un importante provvedimento disciplinare deciso da Alessandra Celentano. Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio tutti i ballerini, li ha fatti accomodare e ha mostrato un video. In studio si è visto quindi il modo in cui i ballerini affrontano la lezione di classico: male e con la faccia piena di sonno.

Se Veronica Peparini e Lorella Cuccarini hanno deciso di non prendere alcun provvedimento per i loro allievi, la Celentano ha deciso di sospendere la maglia di Tommaso. Ma per il ballerino è stata una puntata “no” anche per l’esibizione: ha proposto la coreografia che Alessandra aveva assegnato a Rosa e Alessandro, ma non è piaciuto. Non è stato eliminato, ma è tornato al banco con voto 5. La Celentano avrebbe voluto vedere la coreografia eseguita anche dai due ballerini di Lorella, ma lei ha deciso di no. Inutile dire che c’è stata un’accesa discussione tra le due insegnanti per questo motivo.

Rosa ha ballato una parodia della danza classica e ha preso un sei e mezzo. Poi ha ballato di nuovo la coreografia del coreografo esterno, su cui c’è stata una enorme polemica. Thomas Signorelli ha promosso la ballerina dopo aver lavorato con lei in settimana. Tuttavia ha detto di essere d’accordo con la Celentano sul fatto che a Rosa manchi la tecnica. Le anticipazioni di Amici 20 per sabato 30 gennaio proseguono con le altre esibizioni per la conferma della felpa.

Deddy, Leonardo e Enula sono stati confermati da Zerbi e promossi a pieni voti: tutti hanno preso 9. Giulia, Martina, Samuele e Alessandro sono tornati al banco con la felpa e un 8. Sangiovanni ha cantato una cover: A Rudy è piaciuto, mentre Arisa e Anna lo trovano più forte negli inediti. Infine, Raffaele è piaciuto ad Arisa e ha preso un 9, ma c’è stata la solita polemica con Zerbi. Quest’ultimo ha detto di essersi annoiato al punto da addormentarsi quasi, criticando anche il look dell’allievo. Promosso anche Aka7even, che è stato anche lasciato da Martina.