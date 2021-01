Amici, Rosa conosce già il coreografo che deve giudicarla: Web in rivolta

Lorella Cuccarini ha deciso di far lavorare i suoi allievi con dei coreografi esterni come strumento di valutazione e terrà conto dei loro giudizi

Lorella Cuccarini ha avuto un’idea molto apprezzabile per i suoi ballerini ad Amici 20. Ha fatto una proposta alla produzione, accolta, per avere uno strumento esterno di valutazione dei suoi allievi. Un po’ come succede per i cantanti, che hanno il parere delle radio sui loro inediti ma anche la pubblicazione delle loro canzoni e il riscontro del pubblico attraverso gli ascolti sulle piattaforme. I ballerini da questo punto di vista erano un po’ abbandonati a sé stessi, ma la Cuccarini ha chiesto di poter avere tre coreografi esterni con cui i suoi allievi dovranno lavorare.

Dopo una settimana di lavoro, i coreografi in questione daranno i loro giudizi durante la puntata del sabato con Maria De Filippi. Lorella si servirà dei loro pareri per farsi un’idea dei suoi tre ballerini: Rosa, Alessandro e Martina. In vista del Serale è ancora più importante capire chi può essere sacrificabile e chi invece è più pronto per il mondo del lavoro. La professoressa di Amici 20 ha incontrato i suoi allievi per comunicare loro questa iniziativa, che ha definito una sorta di esame intermedio. Una prova vera e propria che i ballerini dovranno superare per non rischiare di essere eliminati prima del Serale.

I coreografi esterni dovranno quindi esprimere il proprio giudizio su come il ballerino ha lavorato durante la settimana, sui risultati raggiunti ed eventualmente su cosa hanno ancora da lavorare. Un aiuto molto importante per la Cuccarini e magari anche per le altre insegnanti, se ne faranno richiesta. Ed è anche una grande opportunità per gli allievi stessi. Lavoreranno uno alla volta, di settimana in settimana, e la prima è Rosa Di Grazia. Ha scoperto con chi dovrà lavorare attraverso un video e ha avuto un’esplosione di gioia appena ha visto comparire il nome: Thomas Signorelli.

Rosa ha mantenuto un sorriso luminosissimo per tutta la durata del video di presentazione del suo coreografo esterno. Insomma, era molto contenta di lavorare con Signorelli. Al pubblico dei social però non è sfuggito un dettaglio: Rosa ha già lavorato con il coreografo esterno Thomas Signorelli. Sul suo profilo Instagram infatti c’è un post di mesi fa con cui dava appuntamento al pubblico per una puntata di Italia’s Got Talent. Lei faceva parte del corpo di ballo, Signorelli era il coreografo. E proprio per questo non sono mancati commenti contro questa assegnazione sui social.

Visto che è uno strumento di valutazione importante sui ballerini, molti ritengono opportuno che i coreografi in questione siano obiettivi e non influenzati in alcun modo da precedenti. Signorelli ha già lavorato con Rosa, per cui sa già in che modo lavora in sala e i risultati che può ottenere. E di sicuro a lui piace come danzatrice, altrimenti non avrebbe lavorato con lei a Italia’s Got Talent. L’obiettività di un professionista non andrebbe messa in discussione, ma è pur vero che i due hanno davvero già lavorato insieme. Secondo alcuni è un comportamento scorretto verso gli altri allievi.

