Amici 20 Alessandro Cavallo, grave lutto: è morta la cognata di 36 anni

Questi sono giorni difficili per Alessandro Cavallo, ballerino di Amici di Maria De Filippi. L’ex concorrente del talent show sta affrontando un grave lutto. Come ha scoperto Il Vicolo delle News, sua cognata Erika, di soli 36 anni, è morta a causa di un male incurabile in queste ore. Tutto il paese Latiano si stringe intorno alla famiglia. A rivelare la tragica notizia è un parente del ballerino, che l’ha definita una ragazza “buonissima e dolce”. Erika era la moglie di Vincenzo, il fratello di Alessadro.

Viene, inoltre, descritta come “una moglie innamoratissima e una madre esemplare”. Il ballerino aveva un rapporto speciale con la cognata, che l’ha sostenuto a distanza durante tutto il suo percorso nella Scuola più famosa d’Italia. Infatti, nel suo profilo Instagram è possibile notare vari video e foto dedicati all’esperienza che Alessandro ha vissuto ad Amici. Questo è sicuramente un momento difficile per il ballerino, che mantiene il silenzio sui social. L’ex allievo di Lorella Cuccarini non ha condiviso alcun messaggio al riguardo e non ha pubblicato più foto e video, nelle ultime ore.

La notizia ha lasciato i fan di Cavallo senza parole. Sono tanti i messaggi che stanno condividendo per mostrargli vicinanza. Dopo la morte di Michele Merlo, il talent show è nuovamente protagonista nei titoli di una cattiva notizia.

Alessandro Cavallo dopo Amici, il suo futuro come ballerino

La morte di sua cognata Erika ha segnato un periodo che si prospettava felice per Alessandro. Dopo il talent, ha ricevuto la proposta di prendere parte al progetto Broadway Milano di Karl Sydow. È sicuramente uno dei volti più amati di questa edizione del programma di Maria De Filippi. Il suo talento ha conquistato tutti e gli ha permesso di ricevere delle importanti proposte.

In attesa di scoprire cosa accadrà nel suo futuro da ballerino, è grato per aver avuto la possibilità di prendere parte a un’esperienza così bella. Insieme a Serena Marchese, nel programma ha ricevuto anche un’altra proposta di lavoro.

In una recente intervista su Tv Sorrisi e Canzoni non ha menzionato questa seconda offerta, ma ha parlato solo dei provini che ha già effettuato per quella legata al progetto Brodway Milano. Ora i fan dovranno attendere e lasciare ad Alessandro il giusto spazio per riprendersi, prima di scoprire cosa ha scelto di fare per il suo futuro lavorativo.