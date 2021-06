Michele Merlo, la madre ha comprato una stella per lui: il dolce gesto

Sono passati pochi giorni dalla morte di Michele Merlo, ancora troppo pochi per far sì che i fan vadano avanti. Prima o poi però riusciranno ad andare avanti coloro che lo hanno sempre supportato e che si sono affezionati a lui per la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Chi invece non riuscirà mai a superare questa scomparsa prematura sono i genitori di Michele Merlo. Mamma Katia e papà Domenico impiegheranno molto più tempo per accettare la nuova vita che li attende, quella in cui non riceveranno più la visita o la chiamata del figlio. Del loro unico figlio, tra l’altro.

Sì, Michele era figlio unico e adesso i suoi genitori dovranno affrontare il dolore contando solo l’uno sull’altro. Senza la forza che altri figli possono dare in un momento come questo, una spinta per andare avanti ed essere presenti per fratelli o sorelle di Michele. Invece no, tutto l’amore di mamma e papà era per lui, per Mike Bird. Un amore che non svanirà mai, anche se adesso dovranno imparare ad amare il figlio in altri modi. Uno di questi è ricordarlo con gesti e iniziative, come ha fatto in queste ore mamma Katia.

La signora Merlo ha condiviso tra le sue storie di Instagram il gesto che ha fatto per il figlio. Mamma Katia ha comprato una stella per Michele e le ha dato il suo nome. Papà Domenico dopo la scomparsa del cantate aveva invitato i fan a guardare il cielo e cercare la stella più luminosa per vedere Michele. Ebbene, adesso hanno certificato, in qualche modo, che una delle stelle nel cielo si chiama proprio Michele. Ha condiviso un’immagine in cui si vede proprio la stella che hanno assegnato, idealmente almeno, al giovane scomparso a causa di una leucemia fulminante.

Amedeo Venza ha condiviso sul suo profilo la stella dedicata a Michele Merlo, pubblicandone anche il certificato e confermando che è un regalo della madre. Questa potrebbe essere solo la prima iniziativa con cui verrà ricordato il cantante. Nei prossimi mesi o anni infatti non è da escludere che i genitori o i fan possano ricordarlo anche in altri modi. Una cosa è certa: sarà ricordato per sempre nei cuori di tutti coloro che lo hanno conosciuto, anche solo attraverso la tv o i social.