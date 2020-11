Amici 20, Alberto Urso nel cast: un ruolo inedito per il cantante

Alberto Urso è nel cast di Amici 20! Il cantante è tornato nella scuola di Maria De Filippi, ma in una veste diversa. Per lui c’è stata una promozione, anche se forse è ancora presto per farlo diventare insegnante. Alberto non seguirà le orme di Stash, che dopo pochi anni dalla sua vittoria è diventato professore di canto. Urso avrà un ruolo diverso e a rivelare tutto è stato il settimanale Chi. Nella rubrica Chicche di gossip dell’ultimo numero in edicola infatti si può leggere della presenza di Alberto Urso ad Amici 20 in un ruolo tutto nuovo per lui.

Il cantante non sarà presente in studio o davanti alle telecamere, ma forse sarà possibile intravederlo durante le lezioni. Nella scuola infatti Alberto avrà il compito di lavorare accanto agli allievi come consulente musicale. In cosa consiste questo ruolo? A quanto pare, Alberto si occuperà di scegliere i brani che i cantanti della classe di Amici 20 presenteranno in puntata. Insomma, sarà lui a scegliere con quali canzoni i ragazzi si giocheranno il banco quando andranno davanti al professore che dovrà decidere se confermare il banco o meno.

La notizia del settimanale diretto da Alfonso Signorini non ha aggiunto altro. Abbiamo già visto nella scorsa puntata che i cantanti avevano più canzoni da proporre agli insegnanti e che tra questi brani il professore stesso ha scelto cosa ascoltare. Dunque Alberto potrebbe occuparsi proprio della prima selezione delle canzoni tra cui gli insegnanti di canto poi scelgono cosa ascoltare. Ma per lui sarà anche un compito che andrà oltre, perché Alberto accompagnerà i ragazzi nel loro percorso ad Amici e sarà anche per loro una spalla importante.

Insomma, i cantanti di quest’anno avranno modo di chiedere dei preziosi consigli a chi ha già affrontato la scuola da allievo. Se per i cantanti c’è Alberto, per i ballerini ci sono altri ex volti. Pensiamo per esempio a Elena D’Amario e Sebastian Melo Taveira, che è tornato ed è già protagonista con Giulia. Con loro c’è anche Marcello Sacchetta, che non è più tra i ballerini ma ha un altro ruolo.