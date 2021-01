Amici, Aka7even geloso di Martina: “Come si è ridotto”, la casa mormora

Aka7even e Martina di Amici sono fidanzati. I due hanno iniziato una frequentazione che è sfociata in una vera e propria love story coronata già dal “Ti amo”. Ma stanno ancora imparando a conoscersi e questo comporta anche dei malumori. E nel daytime di oggi è andato in onda proprio un momento di discussione tra Aka7even e Martina Miliddi. La ballerina è uno degli allievi che più si dà da fare in casetta e mentre oggi stava cucinando ha chiesto, o forse ordinato, a Esa e Aka7even di apparecchiare la tavola. A Esa non è piaciuto il tono usato da Martina e ha detto chiaramente che non sopporta la gente che gli dà ordini. Poi Sangiovanni ha dato dei consigli alla ballerina su come posizionare la padella sui fornelli e lei non ha molto gradito.

Dopo queste tensioni, Martina è scoppiata in un pianto ed è corsa sotto le coperte. Aka7even le è stato vicino, come anche Samuele, e quel momento è passato. Il fatto che il cantante abbia rincorso la sua fidanzata ovunque ha scatenato i commenti degli altri inquilini della casetta. Sangiovanni parlando con Giulia (anche fra loro c’è del tenero) ha detto: “Guarda come si è ridotto Luca. Qualsiasi cosa fa Martina va bene per forza. La difende in qualsiasi caso. Io a quella roba lì non ci arriverò mai”. Un pensiero diffuso a quanto pare e che ha portato la ballerina a chiudersi in una delle stanze. Aka7even l’ha raggiunta e l’ha invitata a non lasciarsi influenzare dagli altri.

Poi però c’è stato un altro episodio, di vera e propria gelosia. Il nuovo ballerino Alessandro ha chiesto più volte aiuto a Martina in cucina, per ambientarsi in casa. I due hanno riso molto insieme e questo ha infastidito molto Aka7even. Pare però che questo suo fastidio, di sicuro manifestato alla sua dolce metà, non abbia fatto piacere a Martina. Quest’ultima lo ha anche ignorato passandogli accanto. Poi confidandosi con Sangiovanni, Aka7even ha spiegato che si sentiva preso in giro dal comportamento della fidanzata. Martina infatti si era arrabbiata perché le dava fastidio il comportamento del cantante.

Sangiovanni ha commentato così: “Sempre così, lei si inca…a e le devi correre dietro. Sempre uguale. Puoi una volta avere il diritto tu di avere un fastidio? Se ti dà fastidio, ti dà fastidio”. Aka7even ha comunque agito di testa sua e ha raggiunto Martina in camera. Lei però non aveva voglia di parlare. “Non voglio passare per quello geloso della situazione, sai bene che non sono geloso. Per te questo è normale?”, ha detto alla ballerina. Lei non ha risposto e ha ribadito di non avere voglia di parlare, così è andata via.

“Sta passando l’idea che io sono un sottone. Durante le discussioni sono sempre andato io”, ha poi confidato Aka7even a Raffaele. Stavolta lui non aveva alcuna intenzione di fare il primo passo dopo lo scontro e ha mantenuto la parola. Alla fine però è stata Martina a raggiungerlo in camera, si sono abbracciati e hanno fatto pace.