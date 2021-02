Amici 20, Aka7even abbandona per Martina? Ennesima lite, lei esagera

Anche nel daytime di Amici 20 di oggi è andata in scena una lite tra Aka7even e Martina Miliddi. Tutto è cominciato pare nel giorno di San Valentino, per un regalo non accettato dalla ballerina. Aka si è poi sfogato con i suoi compagni. Alessandro e Sangiovanni gli sono stati molto vicini e lo hanno invitato a pensare più al suo percorso. Il cantante di Yellow sta vivendo molto male la relazione con Martina, al punto da soffrire e piangere sentendola ridere e scherzare insieme agli altri. Una cosa che lui a quanto pare non fa più come prima. E così i suoi amici lo hanno consolato e risollevato di morale. Sangiovanni gli ha consigliato di iniziare a eliminare un po’ di cose e che lui sapeva qual è la prima da rimuovere. Alessandro annuiva ed era d’accordo.

Sangiovanni ha anche fatto notare che prima Aka7even passava più tempo a ridere e scherzare con tutti. Lui però ha detto che a prescindere da tutto in questa settimana penserà a cosa fare. “Perché stai pensando di andartene? Ma sei matto?”, gli ha detto Leonardo Lamacchia. Hanno invitato Aka a pensare al suo futuro anche perché la scuola di Amici non capita due volte nella vita. Martina ha poi chiesto a Leonardo perché Aka7even stesse piangendo e ha rivelato che tutto è iniziato a pranzo, con un biglietto di San Valentino. Aka pare volesse regalarle dei biglietti per un concerto di Ultimo, ma lei ha detto di no: “Qua dentro devi pensare al percorso di qua dentro, viverci la storia qua. Fare tutto piano. Se mi fai pensare queste cose programmate mi viene l’ansia e non respiro”.

Martina poi ha chiesto ad Aka di parlare, ma lui ha preferito restare con i suoi amici prima di confrontarsi con lei. In attesa di Aka, la ballerina si è invece confrontata con Tommaso e Rosa. Quest’ultima ha rivelato che Aka ne ha parlato anche con lei e Deddy. Il cantante si è lamentato del fatto che a Martina non stia mai bene niente. Ed è in questo discorso che è venuta fuori qualcosa di inaspettato. Pare infatti che la ballerina pur credendo molto in Aka7even come artista non apprezzi il suo modo di scrivere. Anzi lo trova infantile: “Non mi piace come scrive. Penso sia uno dei cantanti più forti, melodie e produzioni sono bellissime. Ma quello che scrive… Riprenditi! Quando sento le sue canzoni prendo le cuffie e gliele lancio in faccia”.

Alla fine i due fidanzati, che si sono spesso scontrati nella scuola, si sono confrontati. Dopo che Martina ha spiegato i suoi motivi del “no” al concerto di Ultimo, lui le ha detto: “Questa settimana mi servirà per capire se restare o andarmene. Non sto più bene”. Martina si è innervosita sentendo queste parole, ritiene non sia possibile pensare di gettare al vento una possibilità così grande per la convivenza con lei. Gli ha consigliato quindi di mettere da parte lei e pensare a sé stesso e al suo sogno. Aka7even abbandonerà Amici 20 per Martina oppure ci avrà ripensato? Già una volta sembrava pronto ad andare via per amore della ballerina…