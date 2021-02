Amici, Aka come Nigiotti: gesto d’amore per Martina, ma qualcosa va storto

Esattamente come è successo anni fa con Elena D’Amario, anche in questa edizione il cantante ha pensato di rischiare il banco per la sua fidanzata ballerina

Non è la prima volta che succede ad Amici di Maria De Filippi, ma quest’anno un allievo è stato pronto a rischiare il banco per la sua fidanzata. Nell’edizione numero 20 del talent show sono davvero tante le coppie che si stanno formando e dato che vivono sotto le telecamere, e non nel residence a causa del Covid, tutto succede sotto gli occhi del pubblico. Una delle storie più tormentate è quella di Aka7even e Martina Miliddi. I due si sono messi insieme quasi subito, ma hanno vissuto diverse crisi, seppure siano passati pochissimi mesi dall’inizio della storia. Ma Aka non ha mai perso occasione per dimostrare quanto sia innamorato di Martina e lo ha fatto anche oggi, chiedendo di andare in sfida.

Alessandra Celentano ha chiesto un banco per la nuova ballerina Serena, poi ci ha ripensato e propende al momento per la sfida. Dato che a rischio sarebbero finite di sicuro Martina o Rosa, o entrambe, Aka7even ha deciso di offrirsi al loro posto per sfidare Serena. Ha spiegato le sue motivazioni a Tommaso e alla stessa Martina. Ha detto che lo fa principalmente per lui, ma in parte anche per non far rischiare la sua fidanzata:

“Se va in sfida e mi accettano lo faccio. Non lo sto facendo per te. C’è una piccola parte che lo sto facendo per te, ma è anche per me. Ne ho bisogno. Se c’è qualcuno di forte che posso sfidare lo faccio, soprattutto se non è nella mia categoria; è più f.go, è f.go rischiare il banco”

Martina non era d’accordo e lo ha subito messo in chiaro. Lei pensa che Aka7even sia uno dei talenti più forti nella scuola e che debba avere il suo tempo per mettersi in gioco. La ballerina ha spiegato che dal suo punto di vista Aka ha le qualità per andare avanti, quindi non ha avuto una buona idea. Luca, questo il nome di battesimo del cantante, pensa invece che per lui sia uno stimolo in più andare in sfida e che dà il meglio di sé quando lo sfidante è forte. “Qua il banco è a rischio tutti i giorni, preferisco rischiarlo in sfida”, ha aggiunto. Tommaso gli ha chiesto se farebbe lo stesso nel caso in cui andasse Rosa in sfida e non Martina. Lui ha detto di sì: “Mi sento di poter sfidare Serena proprio perché è forte, non sto peccando di presunzione”.

Nel momento in cui la produzione si è collegata con la casetta per spiegare cosa succederà con Serena, Aka ha confermato la sua richiesta di andare in sfida al posto di Martina. L’incaricato di parlare con gli allievi ha risposto che prima ne dovevano parlare con la sua insegnante Anna Pettinelli. E proprio la professoressa si è opposta a questo gesto d’amore di Aka7even per Martina, che un po’ ha riportato alla mente quello di Nigiotti per Elena:

“Assolutamente no. Non ha senso. Io credo che Aka possa vincere Amici e non voglio che si sacrifichi per delle ballerine che escono al massimo alla seconda del Serale. Sono sul filo del rasoio. Aka ha una percezione sbagliata della realtà”

Quando Enrico Nigiotti si è autoeliminato per salvare Elena D’Amario ad Amici

Undici anni fa è avvenuta una cosa simile, solo che in quella occasione il gesto è stato compiuto in tutto e per tutto. Elena D’Amario e Enrico Nigiotti erano la coppia di quella edizione e lui si è sacrificato per amore. La squadra Blu in quella puntata era stata protagonista di una doppia sfida, Loredana Errore e i due erano finiti al ballottaggio per un provvedimento disciplinare. Ai tre si era aggiunto anche il ballerino Rodrigo, dopo aver perso la sfida a squadre. C’era stata quindi una sfida di canto e una di ballo: Loredana aveva vinto contro Enrico, Rodrigo aveva vinto contro Elena. A questo punto Nigiotti aveva rifiutato di fare la sfida contro Elena e autoeliminandosi aveva fatto sì che la ballerina andasse avanti senza rischiare di uscire.