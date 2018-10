Amici 18, un concorrente dei Casting è uscito dal coma qualche settimana fa

By

Concorrente di Amici Casting 18 in coma: la storia

Oggi, ad Amici 18 Casting, c’è stata una confessione inaspettata. Un concorrente ha spiegato che è uscito dal coma qualche settimana fa. Chi è? Richi Vitra, un aspirante cantante che è riuscito (non solo per la sua storia) a convincere i professori di canto a passare al prossimo step. È un rapper che ha tanto da raccontare e infatti col suo pezzo ha colpito tutti. Anche gli altri allievi dei casting di Amici 2018/2019. Durante la sua presentazione, abbiamo scoperto che ha 24 anni, che è di Baggio (Milano) e che è stato vittima di un incidente che avrebbe potuto essergli fatale: “Sono stato in coma. A dormire, mi piace dirlo così”.

Amici oggi: i concorrenti promossi e quelli eliminati

Oltre alla storia di Richi Vitra di Amici Casting 18, ne abbiamo scoperte delle altre che hanno incuriosito parecchio gli insegnanti, come quella di due cantanti, I Desideri: sono fratelli e cantano insieme. È la prima volta che si presenta un duo ad Amici di Maria De Filippi. Conoscendo il regolamento dell’ultima edizione, tutti i possibili concorrenti sanno bene se il loro percorso continuerà oppure no e, qui di seguito, troverete tutti coloro che si sono esibiti nella puntata di oggi 30 ottobre 2018:

Tish (cantante) promossa;

Miguel (ballerino) promosso;

Kevin Payne (cantante) promosso;

Gianmarco e Giorgia (ballerini di latino-americano) promossi;

Clara (cantante) eliminata;

Richi Vitra (rapper) promosso;

Cosmary (ballerina) promossa;

Marti Stone (cantante) promossa;

Dario (ballerino) promosso;

Ciro (ballerino) promosso;

Lavinia (ballerina) promossa;

I Desideri (cantanti) promossi;

Matteo (ballerino) promosso.

Casting Amici 2018/2019: le ultime novità

Ieri ci sono stati altri cantanti e ballerini promossi molto interessanti. Amici Casting 2018/2019 ci permette già di capire quali potranno essere i potenziali vincitori di questa nuova edizione. Il talento, in alcuni ragazzi, c’è. È vistoso. Ci sono inoltre potenziali concorrenti di Amici 19 che hanno colpito tutti i giudici: e loro avranno sicuramente più chance di andare lontano. Quest’anno risulterà più complicato, per gli insegnanti, formare la classe di Amici?