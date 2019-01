Amici 18, Stash reagisce così alle parole di Maria sulla Celentano

Amici 18, Stash e Alessandra insieme in una foto “ricordo”

Se avete seguito la puntata avrete senz’altro assistito al divertente siparietto di Alessandra Celentano e Maria De Filippi dinanzi a un ignaro Rafael Quenedit. La conduttrice ha infatti scherzato con l’insegnante di danza, sul fatto che se single e che abbia adocchiato il ballerino. Alessandra ha risposto con la sua solita ironia ed entrambe hanno regalato un po’ di risate sia al pubblico in studio sia al pubblico a casa – poco più di 3 milioni di persone (19% di share) – confermando che tra lei e Maria c’è un ottimo rapporto.

La foto di Alessandra e Stash dopo le battute di Maria De Filippi

Durante il siparietto Maria ha usato la parola mi*f che indica una donna adulta desiderata dai più giovani per la sua avvenenza e sensualità. Stash ha risposto a Maria De Filippi pubblicando una foto con lui e Alessandra di spalle l’uno contro l’altra e commendandola con “Favourite Mi*f”. Una reazione divertita insomma a quanto successo in una puntata che ha tuttavia scatenato moltissime polemiche anche fuori dal programma a causa delle parole di Rudy. Polemiche che a lui non sembrano essere interessate, visto che ha reagito così in tarda serata durante una delle storie più belle di C’è posta per te.

Stash e Alessandra, ad Amici un bel rapporto tra gli insegnanti

Tra Stash e Alessandra c’è insomma un bellissimo rapporto e siamo convinti che se al Serale dovessero formarsi due team entrambi farebbero un ottimo lavoro. E poi, diciamocelo, sono molto fotogenici, non trovate? Stash peraltro lo ha già dimostrato qualche tempo fa pubblicando una foto con un altro volto dello spettacolo che ha fatto discutere per i commenti che ne sono scaturiti. Avreste mai detto che tra i due protagonisti di Amici si sarebbe creato un rapporto di questo tipo o siete sorpresi?