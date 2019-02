Amici 18, Marco Alimenti ballerino professionista? La confessione

Marco Alimenti ritorna ad Amici come professionista? Il suo più grande sogno

Il sogno di Marco Alimenti? Diventare un ballerino professionista di Amici 18! Lo ha confessato durante una Instagram stories: “Pagherei oro per farlo”. Vorrebbe ritornare quanto prima nella scuola e, la prossima volta, non come semplice allievo. Studiando molto, potrà trovare un posto nel cast di professionisti, con o senza Timor Steffens, verso il quale il danzatore nutre comunque una stima infinita: “Penso sia un ballerino e un maestro formidabile. Mi dispiace solo che sia andata così”. E sì, non è andata come avrebbe voluto. Marco ha dovuto abbandonare Amici 2019 per una sfida voluta proprio da lui.

Amici news, Marco Alimenti arrabbiato con chi lo critica (e con Timor?)

Mentre Giordana Angi riceveva dei ringraziamenti speciali da Tiziano Ferro (sì, avete capito bene: Tiziano Ferro!), Marco Alimenti scriveva un particolare messaggio su Instagram: “[…] Sono felice che ci sono persone che hanno capito veramente il mio modo di essere, il mio carattere, che hanno avvertito la mia sensibilità. Continuo a non capire i numerosi altri individui che continuano a sparare cattiverie su di me. Non capisco le persone che mi seguono solo per screditarmi sotto i miei post, se non vi piaccio pazienza… ma perché mi seguite? Probabilmente non avete nulla di meglio da fare nella vostra vita. Mi dispiace per voi”.

Veronica Peparini sempre dalla parte di Marco Alimenti: quali saranno i suoi progetti futuri?

Chissà se rivedremo un giorno Marco Alimenti ad Amici di Maria De Filippi. L’opportunità di accedere al Serale è sfumata, ma continuano ad andare avanti alcuni suoi compagni, come Alberto Urso, che ha ricevuto una dedica particolare da Gemma Galgani. Molti personaggi famosi si stanno complimentando con i concorrenti di Amici 18… Marco ha dalla sua parte invece Veronica Peparini, che ha sempre creduto in lui!