Amici 18, Federica Marinari dopo l’esclusione: “Ho sempre avuto timore di Maria De Filippi”

Federica Marinari dopo l’eliminazione da Amici ringrazia Maria De Filippi e confessa: “Ho sempre avuto timore di lei”

Federica Marinari non è riuscita ad accedere al serale di Amici di Maria De Filippi 2019. Dopo l’esclusione, la giovane cantante ha affidato a Facebook un lungo messaggio in cui cerca di spiegare la sua esperienza all’interno del talent show di Canale 5 e in cui ringrazia molte delle persone che ha incontrato nel suo percorso, grazie al quale ha avuto la possibilità di dedicarsi alla sua passione, senza nessun tipo di interferenza. “Sono stati due mesi bellissimi per me: ho avuto l’opportunità di fare Musica, di pensare solo a me e a Lei, senza dover fare 3 lavori al giorno o correre a destra e a sinistra”, scrive dalla sua fanpage. Federica, che grazie ad Amici ha pubblicato il singolo Difficoltà, ha voluto ringraziare in modo speciale la conduttrice del programma. Così sulla De Filippi spende parole piene di stima e gratitudine. Per l’interprete pisana è un modello da seguire e un punto di riferimento anche se inizialmente le metteva soggezione, come rivela sinceramente: “Soprattutto ringrazio Maria: ho sempre avuto un po’ timore di lei, l’ho sempre vista grande e potente, la donna che vorrei essere io: decisa e cazzuta. Ma in questi mesi ho capito che non c’è persona più attenta nei confronti di noi ragazzi: ci passa dei concetti, ci insegna a vedere il mondo secondo gli occhi di un adulto buono, apre il suo cuore e insegna ad aprire il nostro”. E poi aggiunge “È una vera e propria bomba!”.

Amici 18: i ringraziamenti della cantante Federica Marinari esclusa dal serale

Federica, ragazza dal passato non facile, ha messo tutta sé stessa in questa avventura ad Amici di Maria De Filippi, dimostrando una grande passione per la musica e la voglia di farcela. Dopo aver preso parte anche a The Voice nel 2014 (nel team di Pierò Pelù), la cantante è entrata ad Amici vincendo la sfida, giudicata dal giornalista Paolo Giordano, contro Daniel Piccirillo. Purtroppo non è riuscita ad approdare alla fase finale della trasmissione, ma per lei è stata comunque una tappa molto importante della sua carriera. Per questo ha ringraziato, oltre a Maria, anche chi l’ha seguita. Come il front-man dei The Kolors: “Ringrazio Stash per avermi fatto capire che il mio essere arcobaleno può essere solo un vantaggio, se preso nel modo giusto”. E Alex Britti che ha sempre stimato e che le ha insegnato a farla concentrare sulla sua intimità. Federica Marinari ringrazia anche Zerby, che le ha dato davvero del filo da torcere: “Ringrazio Rudy Zerbi perché i suoi 3 mi hanno fatto talmente tanto incazzare da farmi essere ancora più forte e decisa”.

Federica Marinari potrebbe tornare ad Amici 19: Maria De Filippi modifica il regolamento

Miguel Chavez, Federico Milan e Federica Marinari sono gli ultimi eliminati dell’attuale edizione di Amici. Dopo le loro esclusioni dal serale e dopo ben diciotto anni, la De Filippi ha introdotto una nuova regola: i concorrenti esclusi dal serale avranno la possibilità di tornare nella prossima edizione e ripresentarsi ai casting. La regola, ovviamente, vale anche per Federica che l’anno prossimo potrebbe tentare di nuovo l’ingresso nella scuola.