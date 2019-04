Amici 18, concorrente dei Bianchi passa ai Blu? Caos nelle casette

Bianchi e Blu di Amici 2019: concorrenti in crisi, qualcuno cambierà squadra?

La squadra Bianca sta attraversando un periodo difficile. Le litigate, ormai, sono all’ordine del giorno: protagonista delle varie discussioni è sempre Giordana Angi. Durante la prima parte del talent show, abbiamo conosciuto il suo lato battagliero, ma durante il Serale di Amici 18 abbiamo capito anche che è a dir poco polemica. Quante volte ha attaccato Tish chiedendo addirittura di fare una sfida diretta con lei? Per mandarla a casa prima del tempo, naturalmente. Oltre a sferrare attacchi nei confronti della squadra Blu, Giordana ha avuto qualcosa da ridire anche su alcuni componenti della squadra Bianca. La sua stessa squadra.

Mameli nella squadra dei Blu? Giordana lo invita a fare comunella con Tish

Giordana se l’è presa in maniera esagerata per una frase detta da Mameli e ha avuto con lui un litigio assurdo, che sicuramente avrebbe potuto evitare. Probabilmente ha i nervi a fior di palle per le parolacce che Tish le ha sparato contro! Come conclusione dell’animata discussione, Giordana gli ha detto: “Vai nei Blu, allora! Vai insieme a Tish a dire che sono una m…a!”. Mameli non ha tirato in ballo nessuno dei Blu, eppure Giordana ha nuovamente parlato della sua avversaria. Questa rivalità viene fomentata solo da una parte, visto che Tish le ha detto chiaro e tondo che non ne vuole parlare più e che preferisce rimanere concentrata sul suo percorso.

Novità Serale Amici 2019: Loredana Bertè sconvolge tutto!

Ad Amici di Maria De Filippi non mancheranno altre polemiche: Loredana Bertè, durante la terza puntata del Serale, sarà la vera protagonista. Perché? Ha richiesto degli importanti cambiamenti che sconvolgeranno le due squadre e anche la commissione dei professori! Nessuno potrà fermare il ciclone-Bertè, che vorrebbe mandare al televoto quei cantanti e ballerini che lei non ritiene all’altezza del Serale di Amici 18. Cosa dobbiamo aspettarci? E la produzione accetterà tutte le proposte del giudice?