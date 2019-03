Amici 18, Beppe Vessicchio torna al Serale con un nuovo ruolo

Serale Amici, Beppe Vessicchio torna nel talent show nell’edizione 2019

Dopo anni di assenza, Beppe Vessicchio torna ad Amici! Vi sareste aspettati una notizia come questa? Quest’anno il Serale sarà ricco di volti amatissimi dal pubblico, di Amici di Maria De Filippi e non. Pensiamo per esempio al ritorno di Loredana Bertè, che ha scatenato l’entusiasmo dei fan. Chi potrebbe mai dimenticare, infatti, le sue serate trascorse a limarsi le unghie e i siparietti con Briga? Ma in attesa di scoprire chi sarà il suo nuovo bersaglio, ecco arrivare la notizia di un nuovo graditissimo ritorno. Beppe Vessicchio al Serale di Amici 18 avrà inoltre un ruolo tutto nuovo, come stiamo per rivelarvi.

Amici 18, Beppe Vessicchio torna al Serale e con un nuovo ruolo

A dare l’annuncio del ritorno di Vessicchio ad Amici è stato Davide Maggio. Nella news si legge che il suo ritorno non coincide con il ritorno dell’orchestra nel Serale. Anche anni fa, infatti, c’era un’orchestra ad accompagnare le esibizioni dei concorrenti e Vessicchio era lì a dirigerla. Ad Amici 2019 non sarà così, perché a dirigere i giovani musicisti dell’orchestra sarà il maestro Celso Valli. Per Beppe Vessicchio è stato studiato un ruolo inedito: sarà una specie di giudice, pare di capire, visto che si parla di un ruolo “parlante” per lui. Il maestro quindi potrà dire la sua durante il Serale di Amici 2019 e portare la sua esperienza nella musica, magari mettendola anche a servizio dei concorrenti con prove speciali. Chi lo sa.

Amici 2019, il Serale è ricco di volti amatissimi

Sono poche al momento le informazioni sul ruolo di Beppe Vessicchio al Serale di Amici, ma per ora al pubblico basta sapere che ci sarà. Il suo nome va quindi ad aggiungersi ad altre garanzie, come la stessa Bertè ma anche ai comici Pio e Amedeo, che vedremo in ogni puntata del sabato sera. E non dimentichiamo i due coach: Ricky Martin, amatissimo re del pop, ma anche Vittorio Grigolo, che il pubblico ha già iniziato ad apprezzare dopo il suo messaggio Instagram.