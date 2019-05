Amici 18, Alberto Urso nonna: “È morta, stavo diventando pazzo”

La confessione di Alberto di Amici 18 sulla nonna

Alberto Urso ha aperto il proprio cuore ad Amici 2019. Quest’oggi ha parlato di sua nonna, che è venuta a mancare non molto tempo fa. Con lei aveva un rapporto splendido e ha dei bellissimi ricordi che non dimenticherà mai. La nonna era la sua prima fan: passava ore e ore a parlare di suo nipote a tutti i suoi conoscenti e regalava i CD coi suoi brani a chiunque. Il tenore di Amici 18 ha parlato davvero poche volte di lui e della sua vita privata. Un ragazzo molto discreto, che ha conquistato i telespettatori per il suo carattere e per il suo immenso talento. Si sta impegnando molto per andare avanti al Serale di Amici e lo fa anche per sua nonna, che ha sempre creduto in lui.

Amici news, Alberto Urso racconta il suo rapporto con la nonna

Ad Amici di Maria De Filippi, Albero Urso si è lasciato andare a una lunga confessione sulla nonna: “Quelle foto non le ho mai aperte perché le avevo solo io. Non volevo perderle. L’unico punto debole, l’unica persona importante che ho perso è stata mia nonna. Lei è morta a 87 anni, ma me la sono goduta un sacco. Io facevo il concerto nel pomeriggio e lei mi dava qualche soldo. Molto generosa. Ho preso molte cose da lei”. Stiamo scoprendo nuove curiosità su Alberto di Amici 18, anche sul suo rapporto con Tish.

Alberto alla finale di Amici 2019?

Ha poi aggiunto: “Abbiamo dormito insieme per 11 anni. Facevo di tutto con mia nonna. Stavo diventando pazzo quando era venuta a mancare. Mia nonna stava bene, ma non so come sia capitato. Lei mi ha chiesto di cantare ‘O sole mio’ prima di andare via. E quindi ho deciso di tatuarmelo”. Alberto Urso potrebbe entrare nella lista dei finalisti di Amici 2019. Adesso sappiamo a chi dedicherà la sua vittoria!