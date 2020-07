Ambra e Kikó Nalli, la foto: “Non sei fidanzata?”, la Lombardo si sfoga

Ambra Lombardi e Kikó Nalli continuano a stare al centro dell’attenzione, soprattutto in quest’ultimo periodo, visto che si è parlato parecchio di lui dopo il gossip esploso su un presunto ritorno di fiamma con Tina Cipollari. Ritorno di fiamma prontamente smentito sia dal parrucchiere sia dall’opinionista di Uomini e Donne che, più furiosa che mai, ha pubblicato un lungo sfogo su Instagram contro Di Più. In tanti si chiedono come stiano oggi le cose tra Ambra e Kikó ma su questa coppia non sembrano esserci certezze perché entrambi sono estremamente riservati da un bel po’ di tempo, forse per evitare di finire nel tritacarne dei media e tutelare anche i figli di lui e Tina. Quali sono gli ultimi aggiornamenti? Vengono direttamente da Instagram.

Ambra Lombardo e Kikó Nalli, il rapporto oggi: la domanda della follower e la risposta ambigua dell’ex gieffina

Ambra ha pubblicato di recente una foto sul social network di Mark Zuckerberg commentandola con “Culuri” ‘Colori’, e ha ricevuto tra i tanti like e commenti anche una domanda a cui ha dato subito una risposta: “Ma non ho capito – queste le parole della follower –, bellezza! Non sei più fidanzata?”. Effettivamente i dubbi su Ambra e Kikó sono legittimi, visto che i due non hanno mai dato molte certezze sulla loro relazione; in tanti però si sono mostrati sicuri sulla fine del rapporto e successivamente è stata proprio la Lombardo a rispondere: “L’amore è presenza, condivisione, progetti, aiuto, esserci e desiderare le stesse cose? L’amore più bello non è nelle foto ma nel vissuto”. Le parole di Ambra sono giuste ma cosa vogliono dire esattamente? Sta o non sta con Kikó? Sono in crisi? Sono già andati avanti dopo una rottura di cui non abbiamo saputo nulla?

Kikó e Ambra, gossip infinito sulla coppia: l’ambiguità di entrambi sul rapporto di oggi

Le dichiarazioni di Ambra sono piuttosto ambigue e non dicono molto in realtà sul suo rapporto attuale con Kikó, di cui invece era davvero cotta durante e subito dopo il Grande Fratello, quando nessuno dei due mostrava ambiguità nel commentare i propri sentimenti. Il gossip ha sicuramente messo a dura prova la stabilità della coppia, che ha anche dovuto tutelare la serenità dei figli di lui, quindi tutto questo silenzio è comprensibile. Staremo a vedere quando tutti e due decideranno di parlare schiettamente del loro rapporto oggi e di come si è evoluta davvero la storia dalla fine del reality show di Canale 5. Vi lasciamo alla foto pubblicata dalla Lombardo: