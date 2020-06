Ambra Lombardo, brutte voci: “Maschietti ca…ri”, la furia dell’ex gieffina

Ambra Lombardo e Kikó Nalli sono continuamente al centro del gossip perché un giorno sì e l’altro pure si parla del rapporto che li lega e del loro futuro. Molte cose non sono chiare, e si può dire senza ombra di dubbio che forse il chiacchiericcio del Web dipende dal fatto che la quarantena li ha allontanati parecchio e la ripresa delle attività tiene l’ex compagno di Tina Cipollari molto impegnato. Insomma abbiamo imparato a conoscerli come innamorati ma se dovessimo scommettere sul prosieguo della loro relazione ci penseremmo non poche volte. Ai problemi personali poi si sono aggiunte anche difficoltà legate al gossip esagerato, a chiacchiere inventate e chi più ne ha più ne metta; sembra che proprio i più pettegoli abbiano infastidito di recente la Lombardo che oggi ha scritto un post piuttosto strano su Instagram.

Ambra Lombardo polemica su Instagram: “Maschietti ca…ri”, lo sfogo della professoressa del Grande Fratello

I toni della Lombardo non sono chiari ma qualcosa dev’essere successo per forza perché la professoressa del Grande Fratello di Barbara d’Urso ha esordito con un “Dolci, amabili, inguaribili maschietti ca…ari”, quindi forse in aperta polemica con qualcuno che ha messo in giro voci sul suo conto o che in qualche modo l’ha delusa. Lo sfogo di Ambra continua tra il serio e il faceto per molte righe, e sembrava quasi scontato che il riferimento fosse proprio a Kikó che a quanto pare però non c’entra nulla con quanto scritto: a precisarlo è stata proprio lei tra i commenti quando un follower le ha chiesto se si stesse riferendo “a chi penso io in particolare”; a tale domanda la Lombardo ha risposto con un secco ‘no’ senza aggiungere altro. Cosa le è successo allora? Si tratta di un pensiero che non riguarda la sua vita oppure al momento Ambra non vuole sbilanciarsi troppo? Col tempo lo capiremo.

Kikó Nalli e Ambra Lombardo, il futuro della coppia dopo il Grande Fratello

Riguardo al suo rapporto con Kikó dicevamo che i due si sono molto allontanati rispetto agli inizi della loro storia d’amore al Grande Fratello ma nonostante questo sembrano stare ancora insieme: le ultime notizie certe le abbiamo da una puntata di maggio di Vieni da me in cui i due hanno dichiarato di non essersi lasciati pur facendo intendere che ci fossero effettivamente dei problemi. Non sappiamo quale sarà il futuro di questa coppia ma auguriamo a entrambi di ritrovarsi e di tornare a sorridere come ai vecchi tempi. Vi lasciamo al post: