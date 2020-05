Ambra e Kikò insieme in tv: la verità sul rapporto, ma qualcosa non torna

Ambra Lomabrdo e Kikò Nalli sorprendono e compaiono insieme in tv: la verità sulla loro relazione, ma qualcosa non torna

Ambra Lombardo e Kikò Nalli stanno ancora insieme. Lo ha confermato la coppia stessa a Vieni da Me (Rai Uno), lasciando di stucco un po’ tutti, visto che da giorni si rincorrono le voci che vorrebbero l’hair stylist e la professoressa in crisi o addirittura separati. I due hanno etichettato i rumors gossippari come spifferi per nulla veritieri. Però qualcosa non torna visto che la cronaca rosa ha parlato diverse volte di coppia al capolinea perché la stessa coppia, in diverse interviste, ha lasciato intendere delle crepe nella relazione. Insomma, qualcuno sembra non raccontare tutta la verità fino in fondo.

Nalli a Vieni da Me su Tina Cipollari e Ambra Lombardo

Da Caterina Balivo, Kikò ha parlato anche dell’ex moglie Tina Cipollari: “No, nessun rimorso. Credo e spero di aver fatto una strada bella con i nostri figli. Nessuno credo che abbia nulla da rimproverarmi.” Spazio alla storia con Ambra Lombardo. Si è detto anche che lei abbia sfruttato la celebrità di Kikò: “I famosi sono quelli famosi, io diciamo sono popolare. Ma quale sfruttamento…” Ma ora? Come stanno le cose? Sono insieme o no? “Io e Ambra non ci siamo mai lasciati. Sono tre mesi che non ci vediamo per il Covid. Lei è a Milano e io a Roma. Ci siamo lasciati per i giornali e i social. Dico sempre: tranquilla, è tutta pubblicità (ride, ndr).”

Ambra Lombardo: “Voglio sapere se Kikò si risposerà e avrà altri figli?”

Dopo gli interventi di Nalli, in trasmissione si è collegata Ambra: “Mi manca Kikò, mi mancano tutte le persone che amo. Nalli me lo sono dimenticata, non ricordo più manco come è fatto (scherza, ndr)”. La Lombardo fa poi una domanda a bruciapelo a Chicco: “Voglio sapere se si risposerà e avrà altri figli?”. “Mai dire mai nella vita, dobbiamo rivedere tante cose e di questa cosa se ne parlerà a quattrocchi”. Ambra, tra il serio e il faceto, ha chiosato: “A me piacerebbe sposarmi e avere dei figli, se Kikò è disponibile…”