Ambra Angiolini “notte di fuoco” con un collega, beccata: le foto

Ambra Angiolini ha un nuovo fidanzato? Non è chiaro se si possa parlare di coppia, di fidanzamento o di un inizio di conoscenza. Così come è possibile che stavolta il gossip abbia preso un abbaglio, non sarebbe né la prima né l’ultima volta. Fatto sta che i paparazzi non molleranno il giudice di X Factor 2022 fino a quando non uscirà allo scoperto con un nuovo compagno. D’altronde è da quando è finita con l’allenatore della Juventus Max Allegri che finisce sulle riviste di cronaca rosa un giorno sì e uno no. Stavolta non è sola, insieme a lei c’è un volto altrettanto noto e con cui lei ha anche lavorato.

A beccare Ambra in dolce compagnia è stato il settimanale Diva e Donna. Sul nuovo numero in edicola hanno dedicato la copertina proprio a lei e a quella che potrebbe essere una nuova coppia. Di chi si tratta? Il fortunato è Francesco Scianna, attore ben conosciuto e di recente visto nel film Il Filo Invisibile, disponibile su Netflix. Sulla copertina si legge: “Dopo allegri un nuovo uomo per Ambra. Notte di fuoco con Francesco Scianna”. Ma sarà davvero sbocciato l’amore?

Nelle foto in copertina i due si abbracciano e camminano insieme, fianco a fianco. Non si vedono baci tra Ambra e Scianna, almeno non negli scatti messi in copertina. Saranno stati solo molto attenti oppure si sono limitati in pubblico? Tutto può essere, ma sempre meglio tenere a mente che potrebbe trattarsi solo di una bella amicizia. Non giustificherebbe una notte di fuoco, di cui si parla nel servizio della rivista, ma le foto fianco a fianco e un’uscita a cena insieme sì.

Ambra Angiolini e Francesco Scianna hanno lavorato insieme tra il 2015 e il 2016. Hanno recitato in uno spettacolo teatrale, diretto da Michele Placido, il cui nome era Tradimenti. Sarà scattata la scintilla a distanza di qualche anno? Non resta che attendere, come sempre, eventuali conferme o smentite. Oppure altre foto che provino che tra loro sia sbocciato l’amore. Tra l’altro non è la prima volta che Ambra viene beccata con un altro dopo Allegri, ma già in quella occasione non seguirono ulteriori scoop. Oggi si parla di lei per X Factor e per la presunta occupazione di una casa.