Ambra Angiolini: “No La Vita in Diretta Estate”, nuovi progetti Rai in ballo

La Vita in Diretta Estate: Ambra Angiolini non ci sarà

Ambra Angiolini non condurrà La Vita in Diretta Estate: l’annuncio è stata fatto attraverso Instagram e ripreso da siti come Bubinoblog e dal giornalista di Dagospia e Il Fatto Quotidiano Giuseppe Candela. L’attrice e conduttrice, però, non vuole assolutamente fermarsi. Il suo desiderio è quello di dar vita a nuovi progetti per la Rai. Ha confessato, dopo l’ultimo Concerto del Primo Maggio (dove ci ha messo tanto di sé), che le piacerebbe realizzare qualcosa di diverso, che possa comunque impegnarla su più fronti, e non solo quello della conduzione. Ambra è seriamente motivata a collaborazione con la Rete Ammiraglia e il direttore Stefano Coletta sembra intenzionato a darle ampio spazio.

Nuovi programmi Rai per Ambra Angiolini, il messaggio di Ambra Angiolini

Su Instagram, Ambra ha spiegato: “Non farò La Vita in Diretta Estate, sono onorata dalle voci e sono estimatrice di Coletta, speriamo di fare tante altre cose. Stiamo lavorando”. Al suo posto, ci sarebbero altri due conduttori. Verranno presto confermati o dobbiamo aspettarci altre sorprese? Stefano Coletta e Ambra Angiolini starebbero dunque giù collaborando per la realizzazione di altre trasmissione che potrebbero vedere la luce su Rai 1. Il direttore ha anche parlato dei possibili conduttori di Sanremo 2021.

Cos’è successo dopo il Concerto del Primo Maggio? Collaborazione con Coletta

Dopo il Concertone del Primo Maggio, Ambra Angiolini aveva confessato che era forte, in lei, il desiderio di voler partecipare in prima persona a un programma televisivo. Vivido, in lei, quello che è successo a inizio mese: “Il NOI ha vinto – aveva scritto sul suo profilo Instagram -, quello che spero ci aiuti a vincere anche fuori dalle nostre case nella fase… 5! Ringrazio quelli che sono rimasti a rappresentare tutti quelli che non c’erano ma che torneranno a riprendersi il loro posto di lavoro”.