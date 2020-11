Ambra Angiolini e la bulimia: l’aiuto della figlia Jolanda, di Renga e Allegri

A Verissimo Ambra Angiolini ha presentato il suo primo libro dal titolo InFame, nel quale racconta la sua lunga battaglia contro la bulimia. Un percorso doloroso per l’ex ragazza di Non è la Rai, diventata col tempo un’affermata professionista nel mondo dello spettacolo. Ambra è riuscita a guarire con fatica e grande sacrificio ma anche con l’aiuto delle persone giuste, come il suo ex compagno Francesco Renga, dal quale ha avuto due figli: Jolanda e Leonardo, oggi adolescenti.

A Silvia Toffanin Ambra Angiolini, nella puntata in onda su Canale 5 sabato 14 novembre 2020, ha confidato:

“Mangiare era il modo di sfogare la mia incapacità di chiedere aiuto. Ho sempre cercato di fare male a me stessa e mai agli altri. Ad un certo punto, non riesci più a vedere lucidamente quello che succede fuori. Tutto il percorso è buio e luce, hai dei momenti di grande felicità alternati a momenti di disperazione totale. Quando però perdi anche il motivo per il quale succede, lì cominci ad avere una paura che ti porta a cercare altro senza stancarti mai, fino a che, ma non per tutti, arriva il lieto fine…”

Ambra Angiolini è riuscita a superare la bulimia con grande forza e determinante nel processo di guarigione è stato l’arrivo della primogenita Jolanda, avuta dal cantante Francesco Renga nel 2004 (che alla figlia ha dedicato la canzone Angelo, con la quale ha vinto il Festival di Sanremo). Ambra e Renga sono stati insieme, senza mai convolare a nozze, dal 2003 al 2015. Da diversi anni Renga è legato a Diana, una ristoratrice di Brescia.

“Lei ha fatto in modo che la mia pancia diventasse improvvisamente il posto più accogliente e pieno della terra. In un momento in cui mai avrei voluto che accadesse, me la son dovuta portare dentro per nove mesi finché non è uscito il mio miracolo più bello”

A Verissimo Ambra Angiolini ha voluto ringraziare proprio Francesco Renga, con il quale è rimasto un bel rapporto nonostante una separazione non certo facile. Per amore dell’artista Ambra ha lasciato Roma e si è trasferita a Brescia e qui è rimasta a vivere dopo la rottura per il bene dei suoi ragazzi.

“Francesco era bulimico di sorrisi, rideva sempre. Ho capito che avevamo qualcosa in comune, ci siamo presi per mano e riconosciuti”

Oggi Ambra Angiolini è felicemente legata all’ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. In barba alle malelingue la liaison tra attrice e lo sportivo va avanti ormai da diverso tempo, più precisamente dal 2017. L’Angiolini è davvero serena accanto ad Allegri, nonostante la loro sia una relazione a distanza, e a Verissimo ha voluto sottolinearlo:

“Lui mi ha regalato il tempo per fare una delle cose delle quali vado più orgogliosa di tutta la mia vita professionale: scrivere un libro. Mi ha lasciato la possibilità di pensare a nient’altro che alla mia storia”

InFame di Ambra Angiolini è già uscito in libreria ed è pure uno dei libri più acquistati e letti delle ultime settimane. La carriera di Ambra è inarrestabile: oltre al debutto nel mondo dell’editoria l’Angiolini tornerà presto su Canale 5 con la seconda stagione de Il silenzio dell’acqua, dove recita accanto a Giorgio Pasotti. Nel 2021, invece, dovrebbe condurre un nuovo programma su Rai Uno: un progetto, al momento, top secret.